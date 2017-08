Längere Bildungszeiten von Jugendlichen

Wiesbaden (ots) - Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahren,die noch als ledige Kinder im elterlichen Haushalt leben, waren imJahr 2016 häufiger im Bildungssystem als noch vor 20 Jahren. NachErgebnissen des Mikrozensus besuchten im vergangenen Jahr 84 % derJugendlichen eine Schule oder Hochschule, im Jahr 1996 waren es noch10 Prozentpunkte weniger (74 %). Der höhere Anteil ergibt sich unteranderem durch verlängerte Bildungszeiten, etwa durch gestiegeneStudierendenzahlen. So zeigt sich im Vergleich der Altersjahrgänge,dass im Jahr 2016 von den 24-jährigen im Elternhaus lebenden Kindernetwas mehr als die Hälfte eine Schule oder Hochschule besuchten (52%, darunter 36 % in Hochschulen), während dieser Anteil vor 20 Jahrennoch bei etwas über einem Drittel lag (35 %, darunter 28 % inHochschulen).Mädchen beziehungsweise junge Frauen, die noch bei ihren Elternlebten, besuchten dabei etwas häufiger eine Schule oder Hochschuleals ihre männlichen Altersgenossen; dies gilt sowohl für das Jahr2016 (87 % zu 82 %) als auch für das Jahr 1996 (79 % zu 69 %). Inurbanen Gebieten ist der Schul- und Hochschulbesuch zudem etwasstärker ausgeprägt als in ländlichen Gebieten: In Gemeinden mitweniger als 5 000 Einwohnern war 2016 die Quote der Schülerinnen undSchüler beziehungsweise Studierenden in dieser Altersklasse mit 82 %um 4 Prozentpunkte geringer als in Gemeinden mit 500 000 Einwohnernund mehr (86 %).Methodischer Hinweis:Unter Schulen werden im Mikrozensus allgemeinbildende undberufliche Schulen zusammengefasst. Als ledige Kinder zählen nebenleiblichen auch Pflege-, Stief- und Adoptivkinder, die ohneLebenspartner/-in und ohne eigene Kinder im Haushalt mit mindestenseinem Elternteil in einer Familie zusammenleben.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sabine Rammelt Telefon: +49 (0) 611 / 75 46 04www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell