Länderfinanzminister sagen Steuervermeidung den Kampf an

Hamburg (ots) - Die deutschen Finanzminister planen eineAnzeigepflicht für Steuervermeidungsmodelle. Ein entsprechenderGesetzesentwurf soll bereits im kommenden Sommer vorliegen. Das istnach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung das Ergebniseines Beschlusses der Länderfinanzminister-Konferenz vom Donnerstag.Demnach soll in Zukunft eine "Anzeigepflicht für nationaleSteuergestaltungen" gelten, nach der zum Beispiel Banken oder Anwälteoffenlegen müssen, inwiefern sie Kunden bei der Steuergestaltungberaten. Eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Schleswig-Holstein undRheinland-Pfalz soll den Gesetzentwurf ausarbeiten.Die Finanzminister haben den Beschluss, der auf eine Initiativeder SPD-geführten Länder beziehungsweise auf die ehemaligeSPD-Regierung in Schleswig-Holstein zurückgeht, mit zehn zu sechsStimmen angenommen. Neben den SPD-Ländern stimmten auchSchleswig-Holstein und Baden-Württemberg dafür. Die nun eingerichteteArbeitsgruppe soll "auch Entwicklungen auf EU-Ebene einbeziehen undden begonnenen fachlichen Austausch mit den berufsständischenOrganisationen der steuerberatenden Berufe im Sinne einerpraktikablen Ausgestaltung der Regelungen fortsetzen", wie es imBeschluss heißt.Die Idee einer Meldepflicht für Gestaltungsmodelle ist nicht neu,sie wird bereits seit einigen Jahren diskutiert. DasBundesfinanzministerium unter dem ehemaligen Finanzminister Schäublewar in der Vergangenheit sehr zurückhaltend.Zudem fordern die Finanzminister in ihrem Beschluss dasBundesfinanzministerium dazu auf, stärker auf einen "zeitnahenAbschluss der Arbeiten auf EU-Ebene hinzuwirken" und die Initiativeder EU-Kommission, eine Anzeigepflicht für grenzüberschreitendeSteuergestaltungen in der Europäischen Union zu schaffen, zuunterstützen. Deutschland hatte sich zuletzt sehr zögerlich zu diesemVorschlag geäußert.Der Beschluss ist eine direkte Reaktion auf die Veröffentlichungder "Paradise Papers", die zahlreiche Steuertricks von Großkonzernenund Einzelpersonen sichtbar gemacht haben. Laut der Beschlussvorlageunterstreicht die Publizierung der "Paradise Papers" denHandlungsbedarf, durch sie seien "Steuervermeidungspraktiken vonerheblichem Ausmaß" erkennbar geworden.