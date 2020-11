Länder wollen Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten verlängern

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen wollen die Länder den Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängern. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten am Montagabend in einer Schaltkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr.



Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch geben./hoe/DP/men