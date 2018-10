Länder wollen Digitalpakt Schule Voranbringen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bundesländer wollen gemeinsam den Digitalpakt Schule voranbringen.



Darüber habe bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Hamburg Einvernehmen geherrscht, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach Abschluss der zweitägigen Beratungen. Gemeinsam mit dem saarländischen Regierungschef Tobias Hans (CDU) zeigte er sich zuversichtlich, dass die nötige Grundgesetzänderung rechtzeitig zustande kommt, so dass die Umsetzung des Digitalpakts wie vom Bund geplant Anfang kommenden Jahres beginnen kann. "Für den Digitalpakt haben wir einen sehr einvernehmlichen Fahrplan", sagte Tschentscher.

Der Bund will den Kommunen ab kommenden Jahr für die nächsten fünf Jahre fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um Schulen ans schnelle Internet anzubinden und mit Hardware zur verstärkten Nutzung von Online-Unterrichtsmethoden auszustatten. Vor allem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte vor einem Eingriff in die Bildungshoheit der Länder gewarnt.

Tschentscher betonte, dass die Ausgestaltung der Lerninhalte weiter im Zuständigkeitsbereich der Länder bleibe. Die Bundesmittel dienten nur der Hardwareausstattung und bildeten die Grundlage für die Länder, junge Menschen gut auf die Digitalisierung und ihre Herausforderungen vorzubereiten.

Hans verwies auf den unterschiedlichen Stand bei der Ausstattung der Schulen. Es könne nicht sein, dass in einem Bundeslandland an der Tafel gelernt werden, in einem anderen am Whiteboard und in einem dritten mit dem Tablet. "Deshalb brauchen wir eine gleichmäßig gute Ausstattung der Schulen", sagte Hans. Dafür müssten die Gelder schnell kommen.