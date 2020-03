Länder sollen wegen Corona-Virus Fahrverbot für Lkw aussetzen

Saarbrücken (ots) - Angesichts von Hamsterkäufen aus Angst vor dem Corona-Virusund leerer Regale in den Supermärkten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer(CSU) die Länder gebeten, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw auszusetzen.Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Samstag) berichtet, schlägt Scheuer den Ländernvor, bis einschließlich dem 5. April auf Kontrollen zu verzichten.Dies geht laut Zeitung aus einem Schreiben des Ministeriums an dieLänder-Verkehrsminister hervor. Hintergrund ist demnach, dass wegen derzunehmenden Verbreitung des Corona-Virus zahlreiche Waren viel stärker alsgewöhnlich nachgefragt werden. Dadurch seien Lieferengpässe entstanden, so dasses dem Handel schwerfalle, jederzeit das Warensortiment vollumfänglich zugarantieren.Mit dem Aussetzen des Fahrverbotes für Lkw soll den Versorgungsengpässenbegegnet werden. Zuständig für die Kontrollen sowie für die Erteilung vonAusnahmen vom Lkw-Sonn- und Feiertagsfahrverbot sind die Bundesländer.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4540014OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell