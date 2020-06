Länder fordern mehr Unterstützung für selbstständige Künstler

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass selbstständige Künstler in der Corona-Krise stärker unterstützt werden.



Die Länder plädierten am Freitag für einen pauschalen monatlichen Zuschuss, mit dem Einnahmeverluste abgefedert werden sollen. Außerdem solle die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern Förder- und Stipendienprogramme entwickeln, um unter anderem Kunstprojekte zu fördern, die sich mit den Auswirkungen der Pandemie auseinandersetzen. Auch für Kinos sollte es nach Ansicht der Länderkammer direkte Zuschüsse geben. Die Entschließung des Bundesrats wird nun an die Bundesregierung weitergegeben. Diese entscheidet dann, ob sie die Vorschläge aufgreift./tam/DP/mis