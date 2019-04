"Lächeln und nicht übertreiben" - Tipps aus dem QVC NEXT Gründer-Workshop (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Düsseldorf (ots) -Ob Becher-Butler, Jacken-Schloss oder Fruchtgummi für dieSchönheit von innen - an innovativen Ideen mangelt es deutschenGründerinnen und Gründern nicht. Aber was ist mit der richtigenKernbotschaft zum Produkt und einer überzeugenden Präsentation? Dafehlt es Startups oft an professioneller Unterstützung.Tipps und Tricks für die richtige Vorstellung seines Produktesentwickeln - genau hier setzt der QVC NEXT Gründer-Workshop "Das 1x1der Produktpräsentation" im Rahmen der diesjährigen Startup WocheDüsseldorf an. Elf Startups aus der Region hatten für den Workshopihre Produkte im Gepäck und konnten gemeinsam mit den langjährigenQVC Coaches Heike Schneider und Carsten Bänsch ihre Botschaften unddie Story zum Produkt durchleuchten. Nach einem theoretischenEinstieg in die Materie ging es ins TV-Studio vor die Kamera, woKörpersprache, Haltung und Sprechmodus unter die Lupe genommenwurden. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier fünf wichtigeLearnings aus dem QVC NEXT Workshop:1. Kernbotschaften prägnant und verständlich formulierenWie lautet die Positionierung meines Produktes? Was sind die USPs,die wichtigsten Verkaufsargumente? Warum braucht der Kunde genaudieses Produkt? Grundlegende Fragen, die sich ein Gründer zu seinerErfindung stellen muss. Um die richtige Positionierung zu erarbeiten,hilft es, die "Top 3" Kernbotschaften herauszufiltern: Die erstesollte Aufmerksamkeit für das Produkt schaffen und neugierig machen.Aufbauend darauf weckt die zweite Botschaft Interesse, indem sie denBedarf oder Nutzen für den Kunden aufzeigt. An dritter Stelle stehtdas stärkste Verkaufsargument, das im besten Fall eine Emotion trifftund den Kaufimpuls auslöst.2. Storytelling: Authentizität vs. SuperlativeWarum hat ein Startup genau dieses Produkt entwickelt? Die echteGeschichte über den Gründer und das Produkt ist interessant. Dabeikann auch von Höhen und Tiefen oder Stolpersteinen auf dem Weg zumZiel berichtet werden. Hauptsache, das Erzählte ist schlüssig undecht. Authentizität, Offenheit und Glaubhaftigkeit sind Maxime, dieimmer im Mittelpunkt stehen sollten. Beschönigungen und eineAneinanderreihung von Superlativen sollten bei Produktpräsentationenvermieden werden.3. Positive Emotionen durch Sprache weckenUnsere Sprache ist zentraler Baustein bei der Vorstellung einesProduktes. Durch sie können Gründerinnen und Gründer ihrenPräsentationen einen unverwechselbaren Ausdruck und Charakterverleihen. Wichtig dabei ist, dass beim Kunden zustimmende Gefühleentstehen. Das kann durch den Einsatz positiv besetzter Adjektivewährend der Produktbeschreibung unterstützt werden. Auch positivformulierte Botschaften helfen. Die Formulierung "Mit diesem Produktkönnen Sie Gemüse sicher schneiden" hinterlässt ein besseres Gefühlals die Aussage "Mit diesem Produkt kann Ihnen beim Gemüseschneidennichts passieren."4. Die eigene Körpersprache"Lächeln und nicht übertreiben" - dieses Credo nehmen vieleGründerinnen und Gründer aus den Coachings und von ihrenTV-Auftritten bei QVC mit. "Wir schauen uns die TV-Shows im Nachgangmeist noch einmal gemeinsam an", erzählt Carsten Bänsch, Moderatorund Gästecoach bei QVC. "Auch wenn man nervös ist, muss man auf einefreundliche Ausstrahlung achten. Sympathie beim Zuschauer ist das Aund O - ob es nun ein Kunde oder Einkäufer ist, denen ein Startupsein Produkt vorstellt." Warm, menschlich, achtsam, respektvoll undfreundlich sind Stichworte, die die QVC Trainer den Teilnehmern mitauf den Weg geben und die für eine Präsentation verinnerlicht werdensollten. Dabei spielen Gestik, Mimik, Köperhaltung und Sprachenatürlich zusammen.5. Produktpräsentation vor Einkäufern oder für KundenWas zeige ich von meinem Produkt? Was überzeugt den Kunden? Hatdas Produkt bestimmte Funktionen, müssen diese vorgeführt werden? Esmuss deutlich aufgezeigt werden, worin Nutzen und Mehrwert liegen,was das Produkt von anderen im Markt unterscheidet und besser macht.Wenn für die Präsentation Hilfsmittel notwendig sind, sollten Gründerdiese zur Hand haben. Auch passende Dekoration kann einen positivenEindruck noch einmal unterstützen.Über QVC NEXTQVC steht für Innovationskraft und die Freude am Entdecken. Seitseiner Gründung vor mehr als 20 Jahren sucht das digitaleHandelsunternehmen daher nach innovativen Produkten, die Kundenbegeistern. So setzt QVC Trends und erschließt neue Märkte. Mit QVCNEXT wird dieses Erfolgskonzept auf die nächste Ebene geführt. Denndie Plattform sucht und fördert außergewöhnliche Startups undunterstützt die Gründerinnen und Gründer dabei, ihreProduktinnovationen groß und bekannt zu machen. Mit der langjährigenErfahrung von QVC. Mit der umfassenden Expertise in den BereichenProduktentwicklung, Marketing und Vertrieb. Und mit dem Zugang zu deneigenen Kanälen, über die die Produkte mit Storytelling für Millionenvon Menschen erlebbar gemacht werden. Weitere Informationen:www.QVCNEXT.de und www.QVC.de/NEXT.Für Hintergrundgespräche oder Interviews stehen Gründer aus demQVC NEXT Programm sowie das Management von QVC Deutschland gerne zurVerfügung. 