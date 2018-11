Lächeln, Leuchten, Staunen: Neue Hannover-Erlebnisse zum Verschenken (FOTO)

Hannover (ots) -Die aktuelle deutschlandweite Werbekampagne der Hannover Marketingund Tourismus GmbH (HMTG) macht Lust auf das besondereHannover-Erlebnis - für Paare, Freunde und die Familie.Großflächenplakate, Radiospots, die Zeitungs-Beilage "Tipps undTermine" sowie das digitale Magazin "Hannover Living" geben dafürzahlreiche Anregungen."Pracht, mehr Pracht" beim Internationalen Feuerwerkswettbewerb inden Herrenhäuser Gärten erleben, mal das Tanzbein "swingen" auf einemder großen Bälle in der Staatsoper oder im Hannover Congress Centrum,Zeit in Amazonien direkt am Erlebnis-Zoo Hannover verbringen oderbeim GOP Wintervarieté in die Nacht entschweben - das sind nur einigeder zahlreichen Geschenkideen der aktuellen Winterkampagne. Das Bestedaran: Alle Hannover-Erlebnisse sind in nur 3 Klicks über die Seitewww.visit-hannover.com jederzeit buchbar!Die Zeitungs-Beilage, aktuell mit einer Auflage von über 2,1Millionen Exemplaren und einem Verbreitungsgebiet von der Küste bisnach Hessen, lädt mit 17 ganz unterschiedlichen Erlebnispaketen indie Region Hannover ein. Mit dabei sind beispielsweiseÜbernachtungsarrangements zu Veranstaltungshighlights wie demWeihnachtscircus, dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb, demWinter-Zoo oder dem Stadionkonzert von Herbert Grönemeyer. Darüberhinaus gibt die am 16. November erscheinende Beilage viele Tipps undIdeen für einen spannenden Hannover-Besuch in der Vor- undNachweihnachtszeit.Ab dem 23. November 2018 machen rund 1.700 Großflächenplakate undMegalights von Kiel bis nach Düsseldorf Werbung für besondereErlebnispakete. Die fünf unterschiedlichen Motive setzen dabeijeweils ein Geschenkerlebnis besonders in Szene - in farbstarkerBild-Darstellung verbunden mit einer passenden Aussage. Zeitgleichsorgen Radiospots im norddeutschen Sendegebiet dafür, dass Hannovernicht zu überhören ist. Online-Aktivitäten und Bannerwerbung aufausgewählten und aktuellen Internetseiten runden die Kampagne ab.Eine Übersicht aller Erlebnispakete und die Zeitungs-Beilage"Tipps und Termine" zum Download finden Sie direkt unter:www.visit-hannover.com/tippsundtermineDas digitale Magazin "Hannover Living" liegt unter:www.visit-hannover.com/livingDie Kampagnenmotive finden Sie zum Download unter:www.hannover.de/winterkampagne-motivePressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbHTelefon: 0511 - 123490-26E-Mail: presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell