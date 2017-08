"Lady Di" berührt Millionen VOX-Zuschauer! Starke Quoten für das Doku-Event "Diana - Die Tragödie einer Prinzessin"

Köln (ots) - 20 Jahre nach ihrem Autounfall in Paris bewegt "LadyDi" noch immer die Menschen - auch bei VOX. Das Doku-Event "Diana -Die Tragödie einer Prinzessin" erzielte am gestrigen Samstag (26.8.)um 20:15 Uhr mit 11,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen einen sehr starken Marktanteil. Insgesamt sahen 1,78Millionen Zuschauer ab 3 Jahren das von Spiegel TV produzierteDoku-Event über das bewegte Leben von "Lady Di". Warum die Prinzessineinen solchen Zauber versprühte und wie sie die Herzen von Menschenauf der ganzen Welt berührte, ergründeten in der vierstündigenDokumentation unter anderem auch enge Vertraute und Kenner desKönigshauses wie Dianas Butler Paul Burrell, Privatsekretär PatrickJephson oder Star-Designer Guido Maria Kretschmer.Insgesamt erreichte VOX trotz starker Konkurrenz einenhervorragenden Tages-Marktanteil von 9,2 Prozent in der Zielgruppeder 14- bis 59-jährigen Zuschauer.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 27.08.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationJanine JannesTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell