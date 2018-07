Unterföhring (ots) -Ladies Night in der ProSieben-Spielshow "TEAMWORK" am 2. August:Carolin Kebekus, Martina Hill und Collien Ulmen-Fernandes müssen inGeschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an ihre Grenzen gehen -für ihre Fans. Jeder Promi bildet ein Team mit einem seiner größtenFans und kann für diesen mehr als 50.000 Euro erspielen. Aufgabe desFans ist es, seinen Star gegen den vermeintlich schwächsten Gegnerantreten zu lassen. Wer schätzt das Können der Promis am besten ein?Wer beweist einen kühlen Kopf und spielt sich mit seinem Star zumSieg? Jeannine Michaelsen führt bei "TEAMWORK - Spiel mit deinemStar" durch den Abend.Tickets für die Show sind erhältlich unterhttps://tickets.endemolshine.deDie ProSieben-Sommerspiele im Überblick:Donnerstag, 26.07., 20:15 Uhr: "Schlag den Star"Donnerstag, 02.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star"Donnerstag, 09.08., 20:15 Uhr: "Schlag den Star"Donnerstag, 16.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star"Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell