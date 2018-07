Ladesäulen-Check 2018: Teure Tarife und regionale Monopole bestimmen den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -Bis Ende des Jahres soll es laut aktueller Studien über 200.000Elektroautos auf deutschen Straßen geben. Eine guteLade-Infrastruktur ist daher unabdingbar. Laut Bundesnetzagentur gibtes aktuell rund 5.000 öffentliche Ladesäulen. Der Zugang und dasHandling zu diesen Säulen ist für Besitzer von E-Autos allerdingsnoch immer kompliziert und teuer. Das ist das Ergebnis des zweitenLadesäulen-Checks des Ökostromanbieters LichtBlick in Zusammenarbeitmit dem Recherche- und Marktforschungsinstitut statista. VerwirrendeTarifstrukturen, unterschiedliche Zugangsvorrausetzungen sowie eineVielfalt von Abrechnungsmethoden verkomplizieren den Alltag derKunden. In vielen Gegenden haben sie darüber hinaus nur einenAnbieter zur Verfügung.Sieben der 11 untersuchten Ladesäulen-Betreiber liegen teilweisedeutlich über dem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis vonHaushaltsstrom (29,4 Cent): Umgerechnet auf Kosten pro Kilowattstundeverlangt EnBW 54,5 Cent, die Stadtwerke München 46,7 Cent und Allegoin Berlin 44,3 Cent. Der Tarif von Stromnetz Hamburg/Hamburg Energie(29,5 Cent) ist mit dem Haushaltsstrompreis vergleichbar, günstig istdas Laden bei Mainova mit 13,3 Cent. Kostenlos bleibt es weiterhinbei den Stadtwerken Leipzig sowie RheinEnergie.Vorprogrammiertes Tarif-ChaosIn der Realität hat jeder Anbieter sein eigenes Tarifsystem.Deutschlands größter E-Ladesäulen-Betreiber Innogy verlangt ankombinierten AC/DC-Ladestationen pauschal 7,95 Euro pro Ladevorgang,an reinen AC-Ladesäulen 39 Cent pro Kilowattstunde. EnBW rechnetzeitbasiert ab, hier kostet eine Stunde Laden für einen BMW i3 6,00Euro. Stromnetz Hamburg/Hamburg Energie rechnet ausschließlich proKilowattstunde ab. Hinzu kommen die unterschiedlichenZugangsvoraussetzungen: An einem Ladepunkt muss sich der Nutzer perSMS anmelden, an einem anderen geht es nur per App, Ladekarte odermit Vorabregistrierung auf der Internetseite.Regionale Monopole bestimmen Angebot und PreisLichtBlick hat in den vergangenen Monaten nicht nur dieTarifstruktur der einzelnen Anbieter untersucht, sondern auch lokaleMärkte analysiert. Das Ergebnis: Es bilden sich regionale Monopole.So betreibt zum Beispiel EWE rund 90 Prozent der insgesamt rund 500öffentlichen Ladesäulen im eigenen Netzgebiet des Weser-Elbe-Gebiets."So kann der Betreiber durch die mangelnde Konkurrenz Preis, Tarifund Vorrausetzungen für eine Ladung frei von Wettbewerb deutlichoberhalb des Haushaltsstrompreises festlegen", so Gero Lücking,Geschäftsführung Energiewirtschaft bei LichtBlick SE. In München, wodie Stadtwerke München Grundversorger und Stromnetzbetreiber sind,gibt es 188 öffentliche Ladepunkte, die fast ausschließlich (88 %)von den Stadtwerken selbst betrieben werden (Quelle: Liste dergemeldeten, öffentlichen Ladeeinrichtungen der Bundesnetzagentur /Stand: Mai 2018). "Es etablieren sich regional abgegrenzteLadenetzmonopole. Die örtlichen Stromnetzbetreiber und Grundversorgernutzen ihre Vormachtstellung im Strommarkt, um über das Ladenetz einweiteres Monopol zu etablieren und den Wettbewerb im Strommarkt zuunterlaufen."Roaming-Anbieter sorgen für kundenfreundliches HandlingErstmals hat LichtBlick auch die Roaming-Anbieter mit ihrenTarifen hinzugezogen. Plugsurfing oder The New Motion bringen eineErleichterung beim flächendeckenden Zugang (jeweils rund 10.000Ladepunkte) für Besitzer von E-Autos - nur nicht beim Preis fürTankstrom. Denn bei den Abrechnungen sind die Unternehmen an dieKosten der jeweiligen Betreiber gebunden. Auch hier zeigt sich fürdie Verbraucher ein Verwirrspiel: Bezieht ein Kunde mit einem BMW i3den Strom direkt über EWE, kostet die Kilowattstunde umgerechnet 39,9Cent, über Plugsurfing sind es 53,5 Cent. Der Kunde zahlt also fast14 Cent mehr. Günstiger wird es für Berliner: An den Ladesäulen vonAllego lädt das E-Auto für 44,3 Cent/kWh, mit Plugsurfing sind es40,0 Cent."Die Ladeinfrastruktur ist ein chaotischer Flickenteppich.Regionale Monopolisten diktieren Preise und schaffen einbabylonisches Wirrwarr an Karten, Apps und Bezahlsystemen. Der Dummeist am Ende der Kunde. Wir wollen und brauchen in Deutschland einezügige Verkehrswende. Aber so kann sie nicht gelingen", sagt GeroLücking. LichtBlick fordert daher weiterhin einen radikalen Schnitt:"Kunden sollten ihren Haushaltsstrom-Tarif an jeder Ladesäule tankenkönnen. Dazu müssen die Ladesäulen den Netzen zugeschlagen werden",so Gero Lücking. "Der Wettbewerb ist nur direkt an der Ladesäulemöglich, der Fahrer wählt seinen Fahrstrom-Lieferanten so frei wie erheute auch seinen Haushaltsstrom-Lieferanten wählt. So kann jederE-Autobesitzer den Stromtarif seines Wunschversorgers mit einerLadekarte an jeder öffentlichen Ladesäule tanken."Berechnungsgrundlage waren jeweils die Kosten pro Kilowattstundefür eine Tankfüllung für 100 Kilometer mit einem BMW i3 (Verbrauch:15 kWh/100km) an einem AC-3-Anschluss (11 kW) an öffentlichenLadesäulen. Die Ladedauer beträgt 1:36 Stunden. Es wurdenausschließlich Tarife ohne Vertragsbindung berücksichtigt.Pressekontakt:Volker Walzer, Pressesprecher, LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359Hamburg, Tel: 040 / 6360-1260, E-Mail: volker.walzer@lichtblick.deLichtBlick auf Twitter: @lichtblick_deOriginal-Content von: LichtBlick SE, übermittelt durch news aktuell