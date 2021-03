Laden Sie mit MagSafe, während Sie mit Ihrem iPhone Multitasking betreiben

San Diego (ots/PRNewswire) - elago hat eine neue Zubehör-Linie für MagSafe kreiert und ebnet damit den Weg zur neuen MagSafe-Norm - so wie Apple und viele Apple-Anwender. elagos neueste Ergänzung zu ihrer Kollektion von selbst entworfenen Produkten ist der elago Grip Stand für MagSafe - eine perfekte Lösung, um Ihr iPhone zu halten und gleichzeitig zu laden! Ein tolles Geschenk für Studenten und junge Erwachsene, die gerne multitaskingfähig sind.elago hat den Grip Stand für MagSafe so konzipiert, dass man mit dem iPhone streamen, facetime und alle Funktionen des iPhones nutzen kann, während es in der Hand geladen wird. Der elago Grip Stand für MagSafe hält das MagSafe-Ladegerät und hat ein Schlaufendesign, mit dem der Nutzer sein Telefon einfach halten kann. Mit dem Grip Stand lässt sich das iPhone auch stützen, so dass man während des Ladens bequem streamen und Facetime machen kann.Der elago Grip Stand für MagSafe ist das perfekte iPhone-Zubehör für Studenten, die mit mehreren Geräten jonglieren. Der Grip Stand für MagSafe ist aus hochwertigem Silikon gefertigt und bietet den bequemsten Halt, während er Ihr iPhone und andere Oberflächen schützt.Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu entwerfen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. So sind sie zuversichtlich, dass sie sich in ein Produkt verlieben, wenn es in die Hände eines Kunden gelangt.Der elago Grip Stand für MagSafe ist ab sofort auf Amazon und elago.com erhältlich und wird in acht Farben angeboten: schwarz, weiß, dunkelgrau, jean indigo, hellrosa, mint, lavendel und stone.elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "simple sophistication", denn sie kreieren Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. elago wurde 2002 in San Diego, CA, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards. wurde:elago.com (U.S. und Internationaler Versand):MagSafe Ladeschale (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=530727105&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fcharging-tray-for-magsafe-5-colors-in-stock-on-p3dz7&a=MagSafe+Ladeschale)MagSafe Ladeschale Duo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=2719128793&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fcharging-tray-duo-for-magsafe-tb8h4&a=MagSafe+Ladeschale+Duo)MS1 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=511352786&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fms1-charging-stand-for-magsafe-black-yzh49-k7pkb-hh3sx-3jmgp&a=MS1+Ladestation)MS2 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=3717872238&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fms2-charging-stand-for-magsafe-black-67hgb-kjx2a-98kls-pj3z8&a=MS2+Ladestation)MS3 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=2103749216&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fms3-aluminum-charging-stand-for-magsafe-nm4zp-pg7mm-tlf87&a=MS3+Ladestation)MS4 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=333472259&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fms3-aluminum-charging-stand-for-magsafe-9mjjd-pgfmn-tw8fj-6b35b&a=MS4+Ladestation)MagSafe Ladepad (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=2745948583&u=https%3A%2F%2Fwww.elago.com%2Fnew%2Fms-charging-pad-for-magsafe-white-a254e&a=MagSafe+Ladepad)Amazon.de (DE Versand):MagSafe Ladeschale (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=4191932615&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago-Ladeschale-kompatibel-MagSafe-Charger-Jean-Indigo%2Fdp%2FB08Q899GNT%2Fref%3Dsr_1_10%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Delago%2Bmagsafe%26qid%3D1616019876%26sr%3D8-10&a=MagSafe+Ladeschale)MagSafe Ladeschale Duo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=3205109025&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago-Ladeschale-Kompatibel-MagSafe-Ladeger%25C3%25A4t-Jean-Indigo%2Fdp%2FB08Q7GC4DW%2Fref%3Dsr_1_6%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Delago%2Bmagsafe%26qid%3D1616019876%26sr%3D8-6&a=MagSafe+Ladeschale+Duo)MS1 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=122184593&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago-Ladestation-Kompatibel-MagSafe-Ladeger%25C3%25A4t-Jean-Indigo%2Fdp%2FB08RYTBB5R%2Fref%3Dsr_1_8%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Delago%2Bmagsafe%26qid%3D1616019876%26sr%3D8-8&a=MS1+Ladestation)MS2 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=159270655&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago-Ladestation-Kompatibel-MagSafe-Ladeger%25C3%25A4t-Wei%25C3%259F%2Fdp%2FB08RYQG8R9%2Fref%3Dsr_1_3%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Delago%2Bmagsafe%26qid%3D1616019854%26sr%3D8-3&a=MS2+Ladestation)MS3 Ladestation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3105578-1&h=2873600135&u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Felago-Ladestation-Kompatibel-MagSafe-Ladeger%25C3%25A4t-Silber%2Fdp%2FB08TBQ6CPN%2Fref%3Dsr_1_5%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Delago%2Bmagsafe%26qid%3D1616019876%26sr%3D8-5&a=MS3+Ladestation)MS4 Ladestation 