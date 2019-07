Lactalis Group übernimmt US-Geschäftsbereich für Joghurt von der Ehrmann AG

Buffalo, New York (ots/PRNewswire) - Die Lactalis Group hatEhrmann Commonwealth Dairy akquiriert, das US-Geschäft für Joghurtvom bayerischen Molkereiunternehmen Ehrmann AG, Deutschland. DieÜbernahme wurde am 5. Juli 2019 abgeschlossen.Die 2009 gegründete Geschäftssparte Ehrmann Commonwealth Dairybetreibt zwei hochmoderne Produktionseinrichtungen, die 250Mitarbeiter in Brattleboro, Vermont, und Casa Grande, Arizona,beschäftigen und Molkereiprodukte unter den Markennamen GreenMountain Creamery® und Liebe® erzeugen und vertreiben. Die Spartezeichnet sich ebenfalls durch ein starkes Eigenmarkengeschäft aus."Die Übernahme von Ehrmann ist eine großartige Ergänzung fürunsere Marken Stonyfield® und siggi's® in den USA", erklärt ThierryClement, CEO von Lactalis North America. "Ehrmanns Anlagen in Vermontund Arizona sind die ideale Plattform, um unsere hochkarätigen Markenzu entwickeln, den inländischen Vertrieb zu stärken und erstklassigeQualität und Service für unsere Kunden mit Eigenmarken zugewährleisten.""Die Kapazitäten, die wir mit den beiden Anlagen von Ehrmanngewinnen, sichern in Verbindung mit der Stärke unserer führendenMarken das langfristige Wachstum des Joghurtgeschäfts von Lactalis inden Vereinigten Staaten, und dieser Schritt bekräftigt unserEngagement und unsere Ambitionen in der Marktkategorie."Die Lactalis Group setzt ihre intensive Wachstumsstrategie mitdieser vierten Übernahme in zwei Jahren fort. Zusammen mitCommonwealth Dairy verfügt Lactalis nun über acht Werke mit über 2400Mitarbeitern in den USA und unterstützt führende Marken wiePresident®, Galbani®, Parmalat®, siggi's®, Stonyfield®, Karoun®,rondelé® sowie Black Diamond®.Informationen zur Lactalis GroupDie Lactalis Group ist ein familiengeführtes Unternehmen indritter Generation, das in den 1930er-Jahren in Frankreich gegründetwurde. Das Unternehmen kam in den 1980er-Jahren in die USA underöffnete die erste US-amerikanische Produktionsanlage, die sichexklusiv der Herstellung von französischem Brie widmete. Heute istdie Lactalis Group der Weltmarktführer bei Molkereiprodukten mit über250 Anlagen auf dem gesamten Globus und hat sich zum Ziel gesetzt,den Verbrauchern eine breite Vielfalt von Erzeugnissen aus allenMolkereiproduktkategorien zu bieten. Mehr Informationen über dieLactalis Group finden Sie unter www.lactalis.fr/en/Logo -https://mma.prnewswire.com/media/943295/Lactalis_Group_Logo.jpgPressekontakt:Sarah McDonoughManagerin für Kommunikation & IndustriebeziehungenLactalis American Groupsarah.mcdonough@lactalis.us+1 (716) 823-6262Original-Content von: Lactalis Group, übermittelt durch news aktuell