Lacht der Joker im OSCAR®-Rennen? ProSieben zeigt die 92. ACADEMY AWARDS® live am Sonntag, 9. Februar 2020 (FOTO)

4. Februar 2020. Von Standing Ovations bis hin zu Warnungenfür Leib und Seele: Joaquin Phoenix' Darstellung des "Joker" im gleichnamigenFilm rief international eine ganze Bandbreite an Reaktionen hervor. Am 9.Februar 2020 geht der 45-Jährige dennoch ins Rennen um den begehrten OSCAR® alsbester Hauptdarsteller. Wird er elf Jahre nach Heath Ledger das irre Lachen desJokers erneut vergolden? Und schafft Scarlett Johansson die Sensation, indem sieals erste Preisträgerin aller Zeiten gleich zwei Goldjungen mit nach Hause nimmt(nominiert als beste Hauptdarstellerin in "Marriage Story" und besteNebendarstellerin in "Jojo Rabbit")?Schon ab 23:00 Uhr berichten auf ProSieben Steven Gätjen, Annemarie Carpendaleund Viviane Geppert vom roten Teppich des Dolby Theatre. Zuvor zeigt ProSiebenden Blockbuster "Wonder Woman" mit Gal Gadot um 20:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV.Die OSCARS® 2020 auf ProSieben:Montag bis Freitag, 3. Februar bis 7. Februar 2020 17:00 Uhr: "taff" meldet sichtäglich mit Neuigkeiten aus Hollywood Donnerstag, 6. Februar 2020 22:30 Uhr:"red." aus L.A. mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert Sonntag, 9. Februar2020 23:00 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown - Die größten Hollywood-Momente 2020"00:00 Uhr: "OSCAR® 2020 - red. Carpet live" 02:00 Uhr: "OSCAR® 2020 - DieACADEMY AWARDS® - live aus L.A." Montag, 10. Februar 2020 17:00 Uhr: "red. DieOSCAR®-Highlights 2020"