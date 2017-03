Mit Lachen auf Gesundheitskurs - ROTE NASEN Clowns jetzt auch in Thüringen

Berlin / Suhl (ots) - Der Frühling im thüringischen Suhl beginntbunt und fröhlich, denn ab sofort besuchen ROTE NASEN Clownsregelmäßig kranke Kinder und Jugendliche im SRH Zentralklinikum Suhl.Alle zwei Wochen kommen die Krankenhausclowns von ROTE NASEN aufdie Station der Kinder- und Jugendmedizin des SRH ZentralklinikumsSuhl und verbreiten einfühlsam, mit Charme und Witz befreiendesLachen. "Wir schenken unbeschwerte Momente und damit wichtigenseelischen Trost", so Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter desgemeinnützigen Vereins.Dass die Clowns einen wertvollen Beitrag zur medizinischen Pflegeleisten, bestätigt auch Dipl.-Med. Wolfdietrich Gaßdorf, Chefarzt derKinder- und Jugendmedizin: "Die Clownvisiten bringen Abwechslung inden Klinikalltag und tragen auf jeden Fall zum Wohlbefinden und damitzur Gesundung bei." Zumal der Stress, der durch einenKrankenhausaufenthalt ausgelöst wird, für die Genesung der kleinenPatientinnen und Patienten hinderlich sein kann.Das neue ROTE NASEN-Projekt wird ermöglicht durch die Kooperationmit dem SRH Zentralklinikum Suhl, das als einziges Klinikum inSüdthüringen über eine eigene Klinik für Kinderchirurgie und eineKlinik für Kinder- und Jugendmedizin verfügt.Über ROTE NASEN Deutschland e.V.Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN sieht seine Aufgabe darin,leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen inschweren Zeiten Heiterkeit und Mut zu schenken. ROTE NASEN sindspeziell ausgebildete Künstler.ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner derinternationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International,die in zehn Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischenEinrichtungen. Derzeit schenken 25 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund33.000 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke.Offizieller Botschafter von ROTE NASEN ist Star-Tenor RolandoVillazón.Weitere Informationen über ROTE NASEN Deutschland e.V.:E-Mail: presse@rotenasen.de, Großkopfstraße 6-7, 13403 BerlinAnnika SeiffertTel.: +49 (0)30 2000 763 - 20, E-Mail: annika.seiffert@rotenasen.deOriginal-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell