Labrador Uranium, das geplante Spin-Out von Consolidated Uranium, setzt Konsolidierung im Central Mineral Belt mit dem Erwerb von Mustang Lake fort

Quelle: IRW Press

Toronto, ON, 4. November 2021 – Consolidated Uranium Inc. („CUR“, das „Unternehmen“ oder „Consolidated Uranium“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/international-consolidated-uranium-inc) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 18. Oktober 2021, in der die Gründung und die geplante Ausgliederung von Labrador Uranium Inc. („Labrador Uranium“ oder „LUR“) angekündigt wurde, bekannt zu geben, dass das Unternehmen und LUR mit Mega Uranium Ltd. („Mega“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung