Laborstudien bestätigen die Wirksamkeit der antiseptischen BETADINE(R)-Produkte gegen COVID-19

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Studie wurde im Infectious Disease and Therapy Journal veröffentlicht.Mundipharma gab heute bekannt, dass in Labortests an der Duke-NUS Medical School in Singapur die Wirksamkeit seiner antiseptischen BETADINE®-Produkte gegen das neue Coronavirus (SARS-CoV-2), das die COVID-19-Erkrankung auslöst, nachgewiesen wurde.In den Tests wurde gezeigt, dass die starke viruzide Aktivität von BETADINE® 99,99 % der SARS-CoV-2-Viren innerhalb von 30 Sekunden abtötet. Folgende Produkte wurden Tests unterzogen: Antiseptische BETADINE®-Produkte, d. h. Lösung (10 % PVP-I), Hautreiniger (7,5 % PVP-I), Gurgel- und Mundwasser (1,0 % PVP-I) und Halsspray (0,45 % PVP-I).Die Forschungsergebnisse wurden am 8. Juli 2020 im anerkannten Infectious Disease and Therapy Journal veröffentlicht."Diese Ergebnisse bestätigen unsere Vermutung, dass die antiseptischen BETADINE®-Produkte bei ordnungsgemäßer Anwendung und in Kombination mit Optionen zur präventiven Behandlung wie PPE eine wichtige Rolle bei der Eindämmung von Infektionen wie COVID-19 spielen können", erklärt Raman Singh, Geschäftsführer von Mundipharma."Darüber hinaus erhalten die medizinische Community und die Verbraucher die wissenschaftlich gestützte Bestätigung, dass sie ein Produkt verwenden, das nachweislich gegen COVID-19 schützt", fügt er hinzu.Die an der Duke-NUS durchgeführte Studie wird durch Labortests erweitert, die am Tropical Infectious Diseases Research and Education Center (TIDREC) an der University of Malaya, Malaysia durchgeführt wurden. Hier wurde die starke viruzide Aktivität des getesteten BETADINE®-Produkts Gurgel- und Mundwasser (1,0 % PVP-I) zur Abtötung von 99,9 % des SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 15 Sekunden nachgewiesen. Die Forschungsergebnisse des TIDREC wurden vom British Dental Journal (BDJ) angenommen und am 26. Juni 2020 in einem Rundschreiben veröffentlicht. Diese Zeitschrift wird von Springer Nature im Namen der britischen Zahnärztevereinigung veröffentlicht.Bereits zuvor wurde die Wirksamkeit der antiseptischen BETADINE®-Produkte, die Povidon-Iod (PVP-I) enthalten, gegen eine Vielzahl von Viren einschließlich des Coronavirus in-vitro nachgewiesen, die schwerwiegende Krankheiten wie Middle East Respiratory Syndrome (MERS) und Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) verursachen. Die BETADINE®-Antiseptika enthalten Povidon-Iod (PVP-I), das gegen zahlreiche Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze wirkt und in der Regel in Krankenhäusern zum Einsatz kommt.Informationen zu MundipharmaDie unabhängigen Tochtergesellschaften von Mundipharma sind Privatunternehmen, die den pharmazeutischen Markt auf der ganzen Welt abdecken. Mundipharma ist ein Musterbeispiel eines Unternehmens, das kontinuierlich hochwertige Produkte liefert und gleichzeitig für die Werte einsteht, die das Unternehmen vertritt. Unsere Mission ist es, das Leiden von Krebspatienten sowie nicht krebsbezogene Schmerzen zu lindern und die Lebensqualität dieser Patienten deutlich zu verbessern. Mundipharma hat sich verpflichtet, Patienten mit schwerwiegenden und entkräftenden Krankheiten in Bereichen wie Schmerzmanagement, Onkologie, onkologische Betreuung, Augenheilkunde, Erkrankungen der Atemwege und der Gesundheitspflege für Verbraucher neue Behandlungsoptionen bereitzustellen.Informationen zu BETADINE®Krankenhäuser und Verbraucher auf der ganzen Welt vertrauen seit mehr als 60 Jahren der Palette der BETADINE®-Produkte zur Prävention und Behandlung von Infektionen. In den letzten Jahren hat Mundipharma die BETADINE®-Reihe um Produkte mit Povidon-Iod und ohne Povidon-Iod erweitert, die zur Prävention, Behandlung und Pflege zahlreicher Erkrankungen von Infektionen der oberen Atemwege, Wundinfektionen, der Intimpflege sowie Infektionen und Erkrankungen im Intimbereich bis zur Körperpflege und Handhygiene eingesetzt werden. In In-vitro-Studien und klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass das Povidon-Iod der BETADINE®-Produkte zahlreiche Bakterien, Viren und Pilze einschließlich antibiotika-resistenter Stämme abtötet.®: BETADINE ist eine registrierte Marke von Mundipharma.Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.mundipharma.com.sg/ .Weitere Informationen erhalten Sie bei:E-Mail: media@mundipharma.com.sgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/292885/mundipharma_logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64062/4648230 OTS: Mundipharma InternationalOriginal-Content von: Mundipharma International, übermittelt durch news aktuell