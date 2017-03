Laborgerätehersteller Stratec mit Umsatzsprung - etwas mehr Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "STRATEC Biomedical":

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Laborgerätehersteller Stratec hat dank seiner jüngsten Zukäufe 2016 seinen Umsatz kräftig gesteigert.



Die Erlöse seien laut vorläufigen Zahlen um ein Viertel auf 184,9 Millionen Euro geklettert, teilte das im TecDax gelistete Unternehmen am Dienstag mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp 20 Prozent auf 32,2 Millionen Euro zu. Allerdings rechnet Stratec hier Kosten im Zusammenhang mit den beiden Übernahmen heraus. Die Dividende will das Unternehmen um 2 Cent auf 0,77 Euro je Aktie erhöhen.

Aufgrund der jüngsten Zukäufe will der Laborgerätehersteller den Konzern umbauen und rechnet deshalb in den nächsten drei Jahren mit Aufwendungen von insgesamt 4 Millionen Euro. Die komplette Jahresbilanz will Stratec am 20. April vorgelegen./mne/stb