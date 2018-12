"Labaule & Erben": Alle Folgen online

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) -Miniserie mit Uwe Ochsenknecht in der ARD Mediathek / Ausstrahlungab 10. Januar 2019 im SWR FernsehenIn "Labaule & Erben" gerät eine Verlegerdynastie ins Wanken: AlsWolfram Labaule nach dem Unfalltod seines Vaters unverhofft undunvorbereitet den Verlegerposten übernimmt, findet er sich in einemDschungel aus Intrigen, Interessen und Medienkrise wieder. Schon amersten Tag in seiner neuen Rolle kommt es zum Schwur, als derNeuverleger mit dem Vorwurf einer gefälschten Fotoreportage ausSyrien konfrontiert wird ... Ab 10. Januar 2019, 22 Uhr wird dieSerie immer donnerstags im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Bereits jetztsind alle Folgen in der ARD Mediathek zu sehen.In Freiburg angesiedeltUwe Ochsenknecht spielt Wolfram Labaule in der sechsteiligen SWRSerie, die auf einer Idee von Harald Schmidt basiert und von denAutoren Richard Kropf, Bob Konrad und Hanno Hackfort sowie ElenaSenft und Anneke Janssen geschrieben wurde. Regie führte Boris Kunz,der mit Uwe Ochsenknecht, Inka Friedrich, Irm Hermann, Lena Dörrieund Lukas Rüppel als Labaule-Clan, sowie Felix von Manteuffel,Marlene Morreis, Amelie Kiefer, Nils Dörgeloh, Michael Ostrowski,Bernd Stegemann, Emily Cox und August Zirner u. a. in weiteren Rollenein spannendes Ensemble vereinte. "Labaule & Erben" ist eineProduktion Violet Pictures in Zusammenarbeit mit Zeitsprung Picturesim Auftrag des SWR. Produzenten sind Alexis v. Wittgenstein, MichaelSouvignier und Till Derenbach. Die Redaktion liegt bei Kerstin Freelsund Martina Zöllner.Berufssohn wird ChefDie Welt der Verlegerfamilie Labaule, gesprochen "Labóhl", ist ausden Fugen. Als der Patriarch des Clans samt ältestem Sohn zu Todekommt, rückt sein zweitgeborener Sohn Wolfram unerwartet in derErbreihenfolge auf und wird plötzlich zum Erben eines überGenerationen aufgebauten Zeitungsimperiums. Nichts Besonderes,immerhin ist das der Lauf der Dinge.Und das ist ein Problem. Denn bis jetzt hat Wolfram, seinesZeichens Gatte, treusorgender Familienvater zweier erwachsenerKinder, Bonvivant, Berufssohn und ständiges Vorstandsmitglied desLeuck-Erschwicker Lyrikvereins, keinen Fuß in den Verlag gesetzt.Doch den ganzen Laden einfach an die Boulevard-Konkurrenzverschleudern, wie es seiner rechtzeitig zur Testamentseröffnung ausUruguay heimgekehrten Mutter vorschwebt, will Wolfram auf keinenFall. Zumal er endlich eine Chance wittert, seiner Mutter zu zeigen,dass auch er ein Macher wie sein Vater sein kann. Es wäre immerhindas erste Mal in 55 Lebensjahren.Neue Aufgabe als große HerausforderungWolfram Labaule nimmt also seinen ganzen Mut zusammen, knöpft dasbritische Baby-Alpaca-Sakko zu und prescht nach vorne. Aber wo ist imdeutschen Verlagskosmos, der zwischen Qualitätsjournalismus undTierfutterversand-Beteiligungen taumelt, eigentlich vorne? Wolframweiß es nicht. Und sowieso kommt er langsam drauf, dass dasEntscheiden und Geschäftsführen ein weites Feld ist - ein Minenfeld.In dem seine missgünstige Mutter ein feinmaschiges Netz von Intrigengegen ihn spinnt, er seinen trimedialen Sohn Tristan, einenselbsternannten Business-Angel und Möchtegern-Startupper, vor dieNase gesetzt bekommt und ein kleines persönliches Problem seine Ehegefährdet. Und so steht Wolfram auf einmal vor der größtenHerausforderung in seinem bisher so angenehm unaufgeregten Leben.SendungLabaule & Erben: sechs x 45 Minuten, ab Donnerstag, 10. Januar2019, 22 Uhr im SWR FernsehenAlle sechs Folgen online unter www.ARD-Mediathek.de/swr/Weitere Informationen unter http://swr.li/labauleunderben undunter www.SWR.de/filmFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt SWR:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deZOOM MEDIENFABRIK, Felix Neunzerling und Lena Siegel,Tel. 030 3150 6868, office@zoommedienfabrik.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell