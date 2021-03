La-z-boy: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

La-z-boy weist am 05.03.2021, 04:25 Uhr einen Kurs von 40.74 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Einrichtungsgegenstände" geführt.

Unser Analystenteam hat La-z-boy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt La-z-boy damit 18,25 Prozent über dem Durchschnitt (28,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 13,49 Prozent. La-z-boy liegt aktuell 32,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: La-z-boy hat mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (18.13%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -16,68. Aufgrund dieser Konstellation erhält die La-z-boy-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für La-z-boy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 39,04 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass La-z-boy momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist La-z-boy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 56,1), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. La-z-boy wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

