La-Z-Boy: Das sind interessante Neuigkeiten!

La-Z-Boy weist zum 05.11.2018 einen Kurs von 28,76 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Einrichtungsgegenstände" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für La-Z-Boy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von La-Z-Boy liegt bei einem Wert von 14,38. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Retail - Discretionary" (KGV von 28,9) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist La-Z-Boy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von La-Z-Boy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,65 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail - Discretionary einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der La-Z-Boy beläuft sich mittlerweile auf 30,75 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,76 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,47 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 30,56 USD. Somit ist die Aktie mit -5,89 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".