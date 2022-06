La-Z-Boy Aktie: Sensationelle Entwicklung

Per 02.06.2022, 10:55 Uhr wird für die Aktie La-z-boy am Heimatmarkt New York der Kurs von 25.27 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Einrichtungsgegenstände".

Die Aussichten für La-z-boy haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die La-z-boy-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu La-z-boy vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 40 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 58,29 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,27 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die La-z-boy-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet La-z-boy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 21,7 Prozentpunkte (2,54 % gegenüber 24,24 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".