La Française AM: „Corona-Umfeld“

05.03.2020 – In der letzten Handelswoche spielten die Märkte Rezession. Damit hat sich die Lage eindeutig geändert. Ging man an den Märkten bis zum 19.02.2020 noch davon aus, dass der Corona-Virus an den Aktienmärkten Spuren hinterlassen würde, diese aber nur von kurzer Dauer seien, hat sich die Lage in der letzten Woche eindeutig geändert.

Die neue Situation, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung