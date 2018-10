LaPresse: SPORTEL und SportBusiness arbeiten ab 2019 zusammen

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) -SPORTEL und SportBusiness geben heute eine wichtige mehrjährigeZusammenarbeit bekannt. Die Unternehmen wollen ihre Kräfte bündeln,um eine neue Reihe internationaler Konferenzen für die Sportindustrie- die Sports Decision Makers Summits - zu organisieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658771/LaPresse_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/772813/Ben_Speight.jpg )Die Zusammenarbeit soll 2019 beginnen und vereint zweiwohlbekannte Namen der Sportbranche. Dank der Kombination desErfahrungsschatzes von SPORTEL im Eventmanagement mit denredaktionellen Fähigkeiten und Daten von SportBusiness werden dieUnternehmen gemeinsam eine einzigartige Veranstaltung auf die Beinestellen, die den Maßstab für zukünftige Konferenzen und Events in derSportbranche setzen soll.Neben den vereinten Stärken von SPORTEL und SportBusiness basiertjede einzelne Konferenz auf speziell in Auftrag gegebener, exklusiverund firmeneigener Forschung, die sich mit den zukunftsträchtigenBereichen der Branche beschäftigt und den Teilnehmern wichtigeLerninhalte für den eigenen Geschäftsalltag mit auf den Weg gibt.Darüber hinaus werden Forschungsergebnisse und Fachwissen exklusivmit einem hochkarätigen Team von Entscheidungsträgern aus zahlreichenSektoren der Sportindustrie - Medien, Sponsoring, Technologie,Fanbindung und Sportstätten - geteilt und diskutiert.Diese Kombination - zwei der vertrauenswürdigsten Marken derSportbranche, speziell in Auftrag gegebene Forschung sowie eineexklusive Auswahl an Rednern und Diskussionsteilnehmern - macht dieSports Decision Makers Summits zu den Pflichtveranstaltungen imKalender hochrangiger Entscheidungsträger der Sportbranche.Die erste gemeinsame Veranstaltung ist der Sports Decision MakersSummit Miami, der am 6. und 7. Mai 2019 im W South Beach in Miamistattfindet. Darauf folgt der Sports Decision Makers Summit am 9. und10. Juli 2019 in London. Weitere Details finden Sie auf:http://www.sportsdecisionmakers.comDer Chief Executive Officer von SPORTEL, Laurent Puons, erklärtezu der Zusammenarbeit:"Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit SportBusinessbekanntzugeben und den Sports Decision Makers Summit zu veranstalten.SportBusiness verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Sportbrancheund bietet unschätzbare Daten und Erkenntnisse, die für dieEntscheidungsträger der Branche von Bedeutung sind. UnsereZusammenarbeit ist der nächste, spannende Schritt in der Entwicklungdes erfolgreichen ersten SPORTELSummit."Ben Speight, Chief Executive Officer von SportBusiness, fügtehinzu:"SPORTEL ist wirklich der perfekte Partner für SportBusiness. Wirsind ein tief in der Branche verwurzeltes Unternehmen und habenkürzlich unseren eigenen erfolgreichen SportBusiness Summitdurchgeführt. Es ist uns eine Freude, die Erfahrung und dasFachwissen des SPORTEL-Teams bei uns willkommen zu heißen und zweider wichtigsten Marken der Sportbranche miteinander zu vereinen. Wirfreuen uns, unseren Teilnehmern die neuen, einzigartigen Daten undEinblicke von SportBusiness auf den Live-Events vorzustellen underwarten die Sports Decision Makers Summits 2019 mit Spannung."Pressekontakt:Lara Cecereufficio.stampa@lapresse.it+39-(0)2-30304431Original-Content von: Lapresse, übermittelt durch news aktuell