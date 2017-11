LaPresse: Mailand, hier ist das Geld - Refinanzierung mit BGB Weston

Mailand (ots/PRNewswire) -Geld fließt zum A.C. MailandBGB Weston, das Finanzierungsunternehmen, hat eine achtwöchigeVereinbarung geschlossen, um die Refinanzierung der Verbindlichkeitendes Rossoneri-Teams abzuschließen, die beim in den USA ansässigenHedgefonds Elliot Management Corporation angefallen sind. Die Aufgabevon BGB Weston (ein Unternehmen mit umfassender Erfahrung in derFußballbranche, das Clubs in Italien und Spanien gekauft hat), wirdsein, eine Bank oder Mittel aufzutreiben, um den A.C. Mailand fürfünf Jahre "abzudecken", anstatt der derzeit drei Jahre. DieVerantwortung für die Aufgabe wird Lorenzo Gallucci zufallen, demLeiter des Unternehmens, trotz der Gerüchte, dass Antonio Giraudo fürdie Aufgabe nominiert werden könnte. Der frühere CEO von Juventus -er hatte diese Position von 1994 bis 2006 inne - wird keine Rolleübernehmen. "Wir haben mit ihm jahrelang bei der Entwicklung undFinanzierung im Immobilienbereich zusammengearbeitet", stellteGalluci klar.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/603335/AC_Milan_Training.jpg )Dem Managing Director von A.C. Mailand Marco Fassone standenandere Lösungen zur Verfügung, jedoch schloss die achtwöchigeVereinbarung mit BGB Weston die Umsetzung anderer Lösungen aus. Einin London ansässiges Finanzunternehmen arbeitet die Details einerVorgehensweise aus, bei der sowohl die Schulden des A.C. Mailand alsauch die der Holdinggesellschaft unter der Leitung von Yonghong Lirefinanziert werden würden. "Ich bin zuversichtlich, dass wir zueiner endgültigen Lösung kommen werden, bevor die acht Wochen um sind- ein erheblich kürzerer Zeitraum als bei herkömmlicherRefinanzierung", betonte Gallucci, der außerdem sein Vertrauen in die"aktuelle Clubführung" ausdrückte und ein positives Szenario für dieZukunft entwarf: "Wir glauben, dass der Club sich mit unserer Hilfeweiter entwickeln wird, insbesondere in Asien, wo eine Kampagne füreine erhebliche Markenpenetration im Gange ist."Kontaktdetails: ufficio.stampa@lapresse.it, +39-02-26305578Original-Content von: Lapresse, übermittelt durch news aktuell