Mailand (ots/PRNewswire) -Für den größten Teil der marokkanischen Presse ist AbdelatifHamuchi "der Mann, der nie schläft" und "der am besten informierteMann in Marokko". Wie die spanische Tageszeitung El Pais in einemausführlichen Artikel berichtete, wird seine Persönlichkeit von derPolizei geschätzt und von anderen Kreisen der Gesellschaftgefürchtet, von Jihadisten bis zu den Jugendlichen in Al Hoceima seitden Protesten im Jahr 2016. Tatsache ist, dass es hauptsächlichAbdelatif Hamuchi zu verdanken ist, dass es in den vergangenen siebenJahren in Marokko zu keinem Anschlag durch Jihadisten gekommen ist.Außerdem weiß jeder Experte für Jihadismus, dass EuropasSicherheitsbehörden auf die Kooperation mit diesem Polizeioffizierangewiesen sind, einem studierten Juristen und Vater von vierKindern, der aus einfachen Verhältnissen stammt und 1966 in Taza imNorden des Landes geboren wurde.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658771/LaPresse_Logo.jpg )Ab 2005 war er der Leiter der Behörde für Innere Sicherheit (DST,verantwortlich für die Bekämpfung des Terrorismus, mit 8.000Ermittlern), und ist seit 2015 Leiter der Behörde für NationaleSicherheit (DGSN, mit 30.000 Mitarbeitern). Am 20. Februar 2014 hielter sich in der Residenz des Botschafters von Marokko in Paris auf,als vier Mitglieder der französischen Kriminalpolizei wegenFoltervorwürfen bei ihm vorsprachen. Hamuchi weigerte sich, vor denfranzösischen Gerichten zu erscheinen, und die justizielleZusammenarbeit zwischen Rabat und Paris wurde für ein Jahreingefroren. Im Juni 2015 stimmte die FranzösischeNationalversammlung jedoch einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit zu,unter der in Frankreich erhobene Klagen gegen marokkanischeStaatsangehörige, die in Marokko wegen Verbrechen beschuldigt sind,mit "Priorität" an Rabat verwiesen werden, selbst wenn die OpferFranzosen sind.Laut Amnesty International und Human Rights Watch begünstigt dieseVereinbarung Straflosigkeit für marokkanische Beamte, dieMenschenrechtsverletzungen beschuldigt werden. Aber Frankreich wichkeinen Schritt zurück - im Februar 2015 wurde Hamuchi mit dem Ordeneines Offiziers der Ehrenlegion ausgezeichnet. Als am 13. November2015 Anschläge in Paris ausgeführt wurden, war die Mitwirkung vonMarokko wesentlich für die französischen Behörden beim Ergreifen desDrahtziehers der Anschläge, des Belgiers marokkanischer AbstammungAbdelhamid Abaaoud, der später in Saint-Denis, einem Vorort vonParis, getötet wurde. Im April 2015 ehrte die spanische RegierungHamuchi ebenfalls mit dem Verdienstorden der Polizei.2017 war die Rolle der Polizei entscheidend bei derNiederschlagung der Proteste in Al Hoceima. Sie konnten nach einerMonate lang anhaltenden Verhaftungswelle unterdrückt werden, die vonverschiedenen Menschenrechtsorganisationen als willkürlich undunbegründet verurteilt wurde. Das änderte nichts an HamuchisBeziehungen zu den europäischen Behörden, die diese noch für vieleJahre erhalten wollen. Nichts weist auf das Gegenteil hin.