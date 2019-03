L'oréal Professionnel feiert sein 110-jähriges jubiläum mit einer eröffnungsparty in gegenwart zahlreicher stars Im symbolträchtigen carrousel du louvre von paris

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots/PRNewswire) - Gestern Abend versammelte L'OréalProfessionnel im Rahmen einer dreitägigen Feier zum 110. Geburtstagder Marke über 2000 international bekannte Frisöre, Partner und Starszur Eröffnungsfeier im Carrousel du Louvre, einem der attraktivstenVeranstaltungszentren in Paris. Als Höhepunkte der Feierlichkeitender 110-jährigen Partnerschaft wartete L'Oréal Professionnel miteiner spektakulären Frisuren-Schau "La French, Art of Hair Coloring",Live-Musik und zahlreichen weiteren Überraschungen auf!Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8515251-loreal-professionnel-110-year-anniversary/Unter der Leitung von Nathalie Roos, Leiterin der Produktabteilungbei L'Oréal Professional und Marion Brunet, InternationaleGeneraldirektorin von L'Oréal Professionnel sowie in Gegenwart derinternationalen Sprecherin von L'Oréal Professionnel Alexa Chung,präsentierten 1700 Frisöre aus 40 Ländern nicht nur das französischeKnow-how der Marke, sondern auch die jüngsten Innovationen. Außerdemkonnten die Gäste phänomenale Live-Musik von weltbekannten Musikernwie Juliette Armane, Hollysiz und DJ-Sets mit Kiddy Smile, gefolgtvon Ofenbach, genießen.Eine umwerfende Frisurenschau - La French, Art of Hair ColoringDie exklusive Frisuren-Schau mit 42 internationalen Top-Modellendarunter Anna Cleveland, Debrah Show and Georgina Grenville, gestyltvon Star-Stylisten Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong, Godhands,Odile Gilbert und John Nollet, feierte die französischen Wurzeln vonL'Oréal Professionnel und den typisch französischen Stil, einerKombination aus natürlichem Chic und lässiger Eleganz, der auf derganzen Welt so geschätzt wird. Die Frisuren-Schau wurde über diesozialen Medien live in alle Welt übertragen.Die Gäste wurden auch mit einer Präsentation zum Thema 110 JahreInnovation überrascht, die nicht nur die bekanntesten Produkte vonL'Oréal Professionnel, sondern auch innovative Neuheiten wie MAJIRELGLOW und die Beauty Tech Innovation STYLE MY HAIR PR sowie diebrandneue App von L'Oréal Professional umfasste, die dieColour-Beratung verändern und für unvergessliche Momente imFrisörsalon sorgen soll. Eine All-in-one Haircolor App mit 3D Try-onTechnologie und ein exklusives digitales Swatch Book sorgen fürmoderne, immersive und maßgeschneiderte Dienstleistungen im Salon.Die App ist bereits im Einsatz und wird von mehr als 10 000 Frisörenin ihren Frisörsalons genutzt!Die Stars unter den Gästen bei der Eröffnungsparty gestern Abendwaren: Catherine Deneuve, Alexa Chung, Virginie Ledoyen, ElsaZylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff,Camille Charrière, Alexis Mabille, und Franck Provost.Eine dreitägige innovative, inspirierende EntdeckungsreiseIm Rahmen der Festivitäten organisierte L'Oréal Professionnelheute im Palais de Tokyo, einem weiteren sehr beliebtenVeranstaltungsort in Paris, für seine Partner eine Reihe vonWorkshops und Meisterklassen, geleitet von namhaften Gastgebern,Sprechern und Mentoren. Bei diesen Ateliers steht das Signatur-Themader Marke im Mittelpunkt, nämlich La French Art of Hair Coloring;Präsentation des einzigartigen French Touch der Marke, neuer Produkteund digitaler Innovationen, einschließlich der baldigenMarkteinführungen Majirel Glow und der exklusiven App Style My HairPro für den Frisörsalon, um Vorreiter in Sachen Know-how undzukunftsweisend für die Frisörwelt zu bleiben. Und schließlich istL'Oréal Professionnel am Montagabend Gastgeberin der InternationalGrand Final and Winners Celebration of the Style & Colour Trophy(Finale und Verleihung des Style & Colour Preises) im Saal Pleyel inParis.Zu den Fotos von der gestrigen Eröffnungsparty:https://we.tl/t-wfJTININWbBildnachweis: Stephane FeugèreFoto: https://mma.prnewswire.com/media/840698/Defile_LOreal_Professionnel.jpgPressekontakt:Delphine ChicheporticheDelphine.CHICHEPORTICHE@loreal.com+33 (0)1-49-64-17-53Original-Content von: L'Oreal, übermittelt durch news aktuell