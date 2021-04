L-konzept: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Kurs der Aktie L-konzept steht am 11.04.2021, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Frankfurt bei 1.42 EUR.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses L-konzept auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der L-konzept beläuft sich mittlerweile auf 1,3 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,42 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,23 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,35 EUR. Somit ist die Aktie mit +5,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben L-konzept auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um L-konzept in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass L-konzept hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: L-konzept erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 11,58 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -7,07 Prozent im Branchenvergleich für L-konzept bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,58 Prozent im letzten Jahr. L-konzept lag 7,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

