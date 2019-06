Bengaluru/München (ots) -Der indische Ingenieursdienstleister L&T Technology Services(https://www.ltts.com) hat seine Europatour unter dem Motto"Engineering the Change" mit einem 24-Stunden-Hackathon in Münchenerfolgreich zu Ende gebracht.Auf der 16-tägigen Europatour wurden mehr als 3.000 Kilometerzurückgelegt. Neben Manchester, Paris, Eindhoven und Zürich warenvier Stopps in Deutschland wichtigster Teil der Roadshow. An einemtechnisch ausstaffierten Tourbus gab LTTS im Rahmen seinerInnovationsoffensive Einblicke in die digitale Transformation.Insgesamt informierten sich rund 230 Kunden, Behördenvertreter undExperten über Branchenlösungen aus den Bereichen KünstlicheIntelligenz, Digitaler Zwilling, Cybersicherheit, 5G und Internet derDinge.Höhepunkt und gleichzeitig würdiger Abschluss der Tour war ein24-Stunden-Hackathon vom 14. auf den 15. Juni 2019 in München mitüber 250 Teilnehmern. Insgesamt 17 Teams stellten sichHerausforderungen aus den Bereichen Industrie 4.0, Mobility,Healthcare und Aerospace. Das Teilnehmerfeld setzte sich zu etwa 40Prozent aus Young Professionals und Freelancern und zu etwa 30Prozent aus Startups zusammen. Der Rest entfiel größtenteils aufStudenten.Sieger des Wettbewerbs war das Münchner Team "INTELLIGHT", das fürseine innovative Verkehrsmanagementlösung mit dem Hauptpreis von10.000 Euro ausgezeichnet wurde. Das fünfköpfige Team entwickelteeine Ampelschaltung, die mit Hilfe von Deep-Learning-Algorithmen dieVerkehrsbelastung in Städten reduzieren soll.Gaurav Gupta, Chief Business Officer Europe bei LTTS: "Wir freuenuns über die überwältigende Resonanz auf die ,Engineering theChange'-Kampagne von LTTS in Europa. Dies war eine riesigeErfolgsgeschichte der technischen Transformation, die Industrie,Wissenschaft und Politik an einen Tisch gebracht hat, um neueTechnologien und Lösungen zu entwickeln. Besonders lobenswert ist derdeutsche Ideenreichtum und Forschergeist, den wir mit zahlreichenspannenden Proof of Concepts erleben konnten."Pressekontakt:Patrick WandschneiderBerkeley Kommunikation GmbHE: ltts_de@berkeleypr.comT: +49-89-747262-41Original-Content von: L&T Technology Services, übermittelt durch news aktuell