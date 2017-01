L'Oreal kauft Hautpflegemarken von kanadischem Pharmakonzern Valeant

Weitere Suchergebnisse zu "Valeant Pharmaceuticals International":

PARIS (dpa-AFX) - Der Kosmetikkonzern L'Oreal kauft weitere Hautpflegemarken hinzu.



Für insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro) übernehmen die Franzosen die Marken CeraVe, AcneFree und Ambi des kanadischen Pharmakonzerns Valeant . Zusammen kommen die Marken auf einen jährlichen Umsatz von 168 Millionen Dollar.

Die Neuzugänge ergänzten das Markenportfolio perfekt, sagte L'Oreal-USA-Chef Frédéric Rozé laut Mitteilung. In den Vereinigten Staaten seien sie in jeder Drogerie zu kaufen. L'Oreal könne so den Umsatz der Sparte Apothekenkosmetik, zu der auch Marken wie Vichy oder La Roche-Posay gehören, in den USA nahezu verdoppeln./she/fbr