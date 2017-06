L'Oreal erhält milliardenschweres Angebot für Verkauf von The Body Shop

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

CLICHY (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern L'Oreal hat für seine zum Verkauf stehende britische Tochter The Body Shop ein milliardenschweres festes Angebot erhalten.



Dieses bewerte das Geschäft inklusive Schulden mit rund einer Milliarde Euro, teilte das Unternehmen am Freitag im französischen Clichy mit. Interessent ist der brasilianische Kosmetikkonzern Natura Cosmesticos, mit dem L'Oreal nun exklusive Verhandlungsgespräche führt. Bevor der Deal festgezurrt wird, soll die Transaktion den Arbeitnehmern vorgestellt werden, zudem müssen Aufseher in den USA und Brasilien zustimmen. Mit einem Abschluss rechnet L'Oreal noch im Jahr 2017.

L'Oreal hatte im Februar angekündigt, alle Optionen für die auf Kosmetikprodukte spezialisierte britische Handelsgruppe zu prüfen. L'Oreal hatte Body Shop, die etwa mit dem Verzicht auf Tierversuche bei der Entwicklung ihrer Produkte wirbt, 2006 für rund 652 Millionen Britische Pfund (etwa 764 Millionen Euro) gekauft. Doch zuletzt liefen die Geschäfte alles andere als rund. Die Kette kämpft mit neuen Wettbewerbern, der operative Gewinn ist die vergangenen drei Jahre gefallen./men/stk