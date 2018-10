L'Oreal beschleunigt Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

CLICHY (dpa-AFX) - Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt.



Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von der guten Nachfrage nach Hautpflege, insbesondere in der Luxus- und Spezialkosmetik, wie L'Oreal am Dienstag in Clichy mitteilte. Das Wachstum im Massengeschäft wurde hingegen wegen Problemen im westeuropäischen Markt und hier insbesondere in Großbritannien gebremst.

Im dritten Quartal stiegen die Umsätze um 6,2 Prozent auf knapp 6,5 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, sprich bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, lag das Plus bei 7,5 Prozent. Der Umsatz lag in etwa im Rahmen der Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten. In den ersten neun Monaten legten die Erlöse um 1,8 Prozent auf knapp 19,9 Milliarden Euro, mit einem vergleichbaren Wachstum von 6,8 Prozent. L'Oreal zeigte sich weiterhin zuversichtlich, im laufenden Geschäftsjahr ein signifikantes vergleichbares Umsatzwachstum sowie eine steigende Profitabilität erzielen zu können./nas/he