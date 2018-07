L’Oreal SA: Was jetzt noch zu tun ist?

Für die Aktie L'Oreal SA aus dem Segment "Persönliche Produkte" wird an der heimatlichen Börse EN Paris am 25.07.2018, 02:00 Uhr, ein Kurs von 209,3 EUR geführt.L'Oreal SA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt L'Oreal SA mit einer Rendite von 18,19 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,69 Prozent. Auch hier liegt L'Oreal SA mit 10,5 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

