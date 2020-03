L'Oreal Paris startet ein internationales Schulungsprogramm: Stand Up Against Street Harassment (Eintreten gegen Belästigung im öffentlichen Raum)

Paris (ots/PRNewswire) - In Partnerschaft mit der NGO Hollaback! entwickeltL'Oréal Paris eine Initiative, die eine Million Menschen über Eingriffe durchBeobachter aufklärt, um gegen Belästigung im öffentlichen Raum vorzugehen.78 % Frauen haben sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erfahren. Nur 25 %der Opfer sagen, dass jemand geholfen hat. 86 % von uns wissen nicht, was wirtun sollen, wenn wir Zeuge einer solchen Situation werden.[1]Dies sind die Ergebnisse einer internationalen Umfrage über sexuelle Belästigungim öffentlichen Raum, die in Zusammenarbeit mit Ipsos, Forschern der CornellUniversity und L'Oréal Paris durchgeführt wurde. Diese Studie untersuchtBelästigung in großem Umfang, und zwar durch Online-Interviews in achtverschiedenen Ländern, die eine Vielfalt von Gesellschaften und Kulturenrepräsentieren. 15.500 Menschen aller Altersgruppen wurden auf zwei Ebenen - alsOpfer und als Zeugen - zu ihren Erfahrungen mit Belästigung befragt. DieErgebnisse der Studie bestätigen die Entschlossenheit von L'Oréal Paris, für dasSelbstwertgefühl aller Frauen einzutreten und gegen sexuelle Belästigung imöffentlichen Raum im Alltag entgegenzuwirken. L'Oréal Paris und Hollaback!entwickeln ihr Schulungsprogramm für Zuschauer: Stand Up Against StreetHarassment (Eintreten gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum).Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8700951-loreal-stand-up-against-street-harassment/Auf dem Vormarsch gegen Belästigung im öffentlichen RaumAm Internationalen Frauentag, dem 8. März, startet L'Oréal Paris in fünfLändern[2] und später in diesem Jahr in weiteren sechs Ländern das ProgrammStand Up mit dem Ziel, das Bewusstsein für Belästigung im öffentlichen Raum miteinem Aufruf zum Handeln weltweit zu fördern. Von Schulen über öffentlicheVerkehrsmittel bis hin zu Festivals und Online-Räumen wird Stand Up eineweltweite Gemeinschaft von 1 Million Menschen aufbauen, die bereit sind, gegenBelästigung einzutreten, und sie mit den 5 Ds bekannt machen: Direct, Delegate,Document, Distract, Delay (Anweisen, Delegieren, Dokumentieren, Ablenken,Verzögern), das von Experten genehmigte Trainingsprogramm fürBystander-Intervention, das von Hollaback entwickelt wurde!Bystander-Intervention ist der Begriff für tatkräftige Eingriffe durch Zeugen,um Situationen zu entschärfen und öffentliche Räume sicherer zu machen. Um dieseglobale Bewegung aufzubauen, wird Stand Up seine Schulungen in Partnerschaft mitden wichtigsten NGOs, die in jedem Land an der Gleichstellung der Geschlechterarbeiten, in das Herz der lokalen Gemeinschaften tragen."Wie viele von uns schauen weg, weil sie einfach nicht wissen, wie sie helfenkönnen? Wir arbeiten mit L'Oréal Paris zusammen, um Menschen auf der ganzenWelt, Männern und Frauen aller Herkunft und aller Generationen, die 5 Dsnahezubringen. Dies sind einfache Werkzeuge, die dabei helfen, Situationen imAlltag zu erkennen und dann einzugreifen. Diese Partnerschaft hat die Macht,eine wirkliche Transformation dieses Problems herbeizuführen. Gemeinsam könnenwir Belästigungen ein Ende setzen, um den öffentlichen Raum für Mädchen undFrauen sicher zu machen." Emily May, Gründungsmitglied und Executive Directorvon Hollaback!Einen kulturellen Wandel vorantreiben, um gegen Belästigung im öffentlichen RaumvorzugehenAuf der speziellen Schulungs-Website standup-international.com und über sozialeMedien wird Stand Up über diese 5 Ds aufklären, beginnend mit Distraction(Ablenkung), dem einfachen Akt des Unterbrechens eines Vorfalls, indem man nachder Uhrzeit oder nach dem Weg fragt. Indem man die Öffentlichkeit aufklärt, wiesehr insbesondere Frauen mit Belästigung konfrontiert werden, will Stand Upgleichzeitig Belästiger entmutigen, Opfer unterstützen und Zuschauer zumEingreifen ermutigen. Insgesamt soll dies weltweit eine kulturelle Veränderungbezüglich Belästigung im öffentlichen Raum bewirken.Sich für das Selbstwertgefühl aller einsetzenMit seinem revolutionären Slogan "Weil ich es mir wert bin" vervielfacht L'OréalParis seine Initiativen als Markenhersteller, um Barrieren abzubauen, die Frauendaran hindern, voll an ihr Selbstwertgefühl zu glauben und es zu verwirklichen.Die Stand-Up-Bewegung nutzt ihre globale Reichweite und bringt heute dieUnterstützung des Markenherstellers für Frauen in den öffentlichen Raum, indemsie sich einschüchternden Verhaltensweisen entgegensetzt, die sich negativ aufdas Gefühl von Mädchen und Frauen auswirken, sich frei in der Welt bewegen zukönnen."L'Oréal Paris steht für Empowerment in allen Bereichen des Lebens einer Frau.Durch die Beseitigung von Hindernissen, die Frauen an der Erfüllung ihrerAmbitionen hindern, sind wir bestrebt, ihr Selbstwertgefühl zu steigern.Gemeinsam mi Hollaback! und anderen lokalen NGO-Partnern laden wir Frauen undMänner ein, sich zu erheben und sicher zu reagieren, wenn sie Zeuge vonBelästigung im öffentlichen Raum werden oder dieser selbst ausgesetzt sind.Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Mädchen und Frauen selbstbewusstvorwärts marschieren können in eine Welt frei von Belästigung im öffentlichenRaum." Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President von L'Oréal ParisStand Up Against Street Harassmsment geht am 8.März live, mit einer zweitengroßen Aufklärungskampagne während der Woche gegen Belästigung im öffentlichenRaum, die am 19.April beginnt.StudienmethodikDiese Umfrage wurde von Ipsos für L'Oréal Paris in 8 Ländern weltweitdurchgeführt: Kanada, Frankreich, Indien*, Italien, Mexiko, Spanien, VereinigtesKönigreich, USA. In jedem der untersuchten Länder wurden 2000 Personen - 1250Frauen und 750 Männer - befragt. Insgesamt wurden vom 5. Februar 2019 bis zum27. Februar 2019 15.500 Personen befragt. Die Interviews wurden onlinedurchgeführt.* 1500 persönliche Interviews in IndienSchließen Sie sich der Bewegung gegen Belästigung im öffentlichen Raum an:standup-international.com (https://www.standup-international.com/gb/en/)[1] Ipsos - Internationale Umfrage zu sexueller Belästigung im öffentlichenRaum. L'Oréal Paris. April 2019[2] Frankreich, Spanien, Argentinien, Kanada, USAFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1099344/LOreal_Paris_Stand_Up_Campaign.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1099348/LOreal_Paris_Logo.jpgPressekontakt:Juliette Jacovidisjuliette.jacovidis@jaycommunication.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73372/4539202OTS: L'Oréal ParisOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell