L'Oréal und PUMA präsentieren die neuen PUMA FRAGRANCES Body Sprays und geben Marco Reus als Markenbotschafter bekannt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Im Rahmen eines exklusiven Launch-Events am 08. März 2017 inHamburg lancierten PUMA und L'Oréal die neue Marke desL'Oréal-Konzerns, PUMA FRAGRANCES - 6 aufregende Body Sprays fürjunge Männer. Nationaler Markenbotschafter ist Fußballnationalspielerund BVB-Identifikationsfigur Marco Reus. International wird die Markebereits von Usain Bolt präsentiert."Mit großer Freude heißen wir Marco Reus als unseren neuenBotschafter für unsere Marke PUMA FRAGRANCES willkommen. Unabhängigvon seiner sportlichen Karriere ist es vor allem seine ehrliche undoffene Art, die uns sofort begeistert hat und ihn auch außerhalb desFußballplatzes zu einer starken Persönlichkeit macht. Mit seinermodernen Ausstrahlung und seinem ausgeprägten Teamgeist ist er füruns der ideale Sympathieträger für unsere neue Marke PUMAFRAGRANCES", so Eva Leihener-Stefan, Geschäftsleiterin L'Oréal Paris,voller Vorfreude auf die Partnerschaft.Schon in seiner Kindheit war das Talent von Marco Reusunverkennbar. Nach Jahren im Nachwuchs von Borussia Dortmund führteihn seine Laufbahn bei optimaler persönlicher und fußballerischerWeiterentwicklung von der Regionalliga Nord bis in die Bundesliga.Nach drei sehr erfolgreichen Jahren bei Borussia Mönchengladbachkehrte Reus, mittlerweile Nationalspieler und Deutschlands Fußballerdes Jahres, 2012 in seine Heimat zurück - zum BVB. Eine ChampionsLeague Final-Teilnahme, mehrere DFB-Pokal-Finals sowie zweiVize-Meisterschaften erlebte er seitdem. Marco Reus ist nicht nur einaußerordentliches und international begehrtes Fußball-Talent, er istSympathieträger und Gesicht einer Generation. Seine treueFangemeinschaft brachte den begabten Offensivspieler via Fan-Votingauf das weltweite Cover des Kultspiels FIFA 17.Mit seiner Motivation, seinem Ehrgeiz, dem Spaß am Wettkampf undnicht zuletzt dem Glauben an sich selbst verkörpert Reus genau das,was die junge Generation zwischen 18 und 25 Jahren, die sogenannteGeneration Z, ausmacht - das Streben nach dem multidimensionalenErfolg. In einer umfangreichen Studie untersuchte L'Oréal dieInteressen und Wünsche dieser Männer und nutzte die Erkenntnisse fürdie Entwicklung der 6 einzigartigen PUMA FRAGRANCES. Inspiriert vomLifestyle der GEN Z eröffneten sich dabei 6 unterschiedlicheLebenswelten, welche mit den PUMA Body Sprays aufgegriffen werden undso genau den Zeitgeist der Männer widerspiegeln: Ob sportlich,elegant, abenteuerlustig, leidenschaftlich, nachts im Club oder livebeim Konzert - so vielseitig sich die GEN Z präsentiert, sofacettenreich sind auch die PUMA RAGRANCES.Unter diesem Link steht Ihnen das Bildmaterial zur Verfügung:http://bit.ly/Puma_BodySprayDie PUMA Body Sprays wirken 48 Stunden gegen Körpergeruch und sindfrei von Aluminiumsalzen. Ab März 2017 sind die handlichen,smartenDosen im Handel erhältlich.Pressekontakt:PRESSESTELLE L'ORÉAL PARIS DEUTSCHLANDGEORG-GLOCK-STRASSE 1840474 DÜSSELDORFSABRINA KIEFER - SABRINA.KIEFER@LOREAL.COM0211 4378 3599562Original-Content von: L'Or?al Paris, übermittelt durch news aktuell