L'Oréal ruft Vichy-Produkt zurück

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der französische Konsumgüter- und Kosmetikhersteller L'Oréal mit Deutschlandsitz in Düsseldorf ruft eines seiner Produkte zurück. Bei den Vichy-Glasfläschchen bestehe der Verdacht, dass das sichere Öffnen der Ampullen nicht garantiert werden könne, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wer das Produkt "Vichy LiftActiv Peptide-C" gekauft habe, solle sich für die Rückgabe oder Erstattung des Kaufpreises an das Informationscenter des Unternehmens wenden./lic/DP/ngu