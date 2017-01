L’Oréal kann sich nicht beklagen!

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei L´Oréal. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche das Kosmetikunternehmen und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Solide Entwicklung: Der Umsatz des Unternehmens stieg um 4,7% auf rund 19 Mrd € und gerade die neuen Deluxe-Produkte haben ein Umsatzplus von 5% erzielt, da die Zielgruppe aus Kunden besteht, die nicht so preissensibel sind und auf Marke, Image und Qualität Wert legen. In den westlichen Industriestaaten, vor allem in Nordamerika und im Westen Europas, lief es gut und die Umsätze stiegen, nur in den Schwellenländern mussten einige Rückschläge verkraftet werden.

Enttäuschende Konzerntochter: „The Body Shop“ musste wieder einmal einen Umsatzrückgang verkraften, der Umsatz fiel um 4% auf rund 600 Mio Euro.

Es ist also nur allzu verständlich, dass sich der Konzern in Zukunft stärker auf seine Premium Produkte konzentrieren und die Geschäfte in Nordamerika weiter ausbauen will, wo die größten Umsatzsprünge zu erwarten sind. Wird es gelingen, die konzerneigenen Marken zu stärken und flächendeckend auszurollen? Nun, solange sich das Unternehmen nicht auf die preissensiblen Schwellenländer konzentriert dürfte das funktionieren. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Ihr Robert Sasse