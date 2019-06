L'Oréal Paris und Maison KARL LAGERFELD kündigen exklusive Zusammenarbeit an (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Paris (ots) -L'Oréal Paris und KARL LAGERFELD freuen sich, ihre exklusiveZusammenarbeit an einer neuen Make-up-Kollektion verkünden zu dürfen.Auf Initiative des verstorbenen Designers greift die Kollektionden legendären Rock-Chic-Stil von KARL LAGERFELD mit einem Hauchklassischer, müheloser Pariser Eleganz auf.In Gedenken an Lagerfelds Vision von Schönheit und sein kreativesErbe wird die Kollektion KARL LAGERFELD X L'Oréal Paris am 20.September 2019 präsentiert. Der internationale Launch erfolgt eineWoche später im Rahmen der Pariser Fashion Week am 27. September."Die Make-up-Kollektion spiegelt die Marke KARL LAGERFELD und das,was Karl an Make-up liebte, perfekt wider. Er benutzte oftLidschatten als Farben in seinen Skizzen", so Caroline Lebar, Head ofImage and Communication beim Maison KARL LAGERFELD. "Bei L'OréalParis geht es um Schönheit für alle. Karl mochte es, wenn eineZusammenarbeit mit den Werten seiner Marke im Einklang stand undviele Menschen erreichte."Durch ihr gemeinsames Pariser Erbe stehen sowohl KARL LAGERFELDals auch L'Oréal Paris für Pioniergeist und das Engagement für starkeFrauen. Beide Marken sind stets auf der Suche nach dem Unerwarteten.Die Produkte von KARL LAGERFELD X L'Oréal Paris wurden mit derwissenschaftlichen Sorgfalt und der Farbkompetenz von L'Oréal Parisentwickelt. Ergänzt wird die Kollektion durch eine beeindruckendeKampagne, die sich an Karl Lagerfelds berühmtesten Zitaten und seinemunverkennbaren Stil orientiert."Für L'Oréal Paris sind alle Kooperationen mit Modedesignern eineEhre, aber diese liegt uns ganz besonders am Herzen", so DelphineViguier, Global Brand President bei L'Oréal Paris. "Karl hat dieHierarchie der Modewelt neu definiert und so die Mode demokratisiert.L'Oréal Paris setzt sich dafür ein, Schönheit nach den eigenen Regelnund Wünschen der Frauen zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, derWelt das aus dieser kreativen Verbindung entstandene Make-upvorzustellen, das KARL LAGERFELDs Rock-Chic und die selbstbewussteVision von Schönheit von L'Oréal Paris vereint.""Für das Maison KARL LAGERFELD ist die überzeugende Zusammenarbeitder beiden Pariser Modeikonen ein großes Ereignis, erst recht, weildabei etwas so Cooles entsteht - ganz in Lagerfelds Sinn", so PierPaolo Righi, CEO von KARL LAGERFELD.Karl Lagerfeld, der im Februar verstarb, zählte über 50 Jahre langzu den einflussreichsten und produktivsten Modeschöpfern. Ohne Regelnzu befolgen, verwandelte er sein eigenes Image in einen ganzpersönlichen Stil. Als Visionär war er immer seiner Zeit voraus undprägte mit seinem Pioniergeist die Modewelt.Die Make-up-Kollektion KARL LAGERFELD X L'Oréal Paris wird derWeltöffentlichkeit am 20. September 2019 präsentiert."Umarme die Gegenwart und erfinde die Zukunft." - Karl LagerfeldPressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell