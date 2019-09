L'Oréal Paris gibt Viola Davis als neue internationale Markenbotschafterin bekannt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots) -L'Oréal Paris, die weltweit führende Kosmetikmarke, kündigt mitStolz die Schauspielerin, Aktivistin und Humanistin Viola Davis alsneue internationale Markenbotschafterin an. In ihrer neuen Rolleergänzt die 54-Jährige eine hochrangige Liste verschiedenerBotschafter, darunter Céline Dion, Helen Mirren, Iris Berben, EvaLongoria, Elle Fanning, Nikolaj Coster-Waldau und Camila Cabello, diedie Marke vertreten. Die Ernennung baut auf der Mission der Markeauf, die Vielfalt der modernen Welt durch Botschafterinnenwiderzuspiegeln, die Inklusion von Schönheit und Selbstwertgefühl zufördern und Menschen überall zu stärken.Viola verbrachte den größten Teil ihres Lebens auf der Bühne,verfeinerte ihr Handwerk mit einem Theater-Abschluss vom Rhode IslandCollege, und anschließenden 4 Jahren auf der Julliard. Über 30 Jahrelang glänzt sie bereits mit starken Leistungen auf dem Broadway, inFilmen und im TV. Heute hat Viola als renommierte Darstellerin undals erste schwarze Schauspielerin die "Triple Crown" desSchauspielerns gewonnen, welche einen Academy Award, einen Emmy Awardund einen Tony Award beinhaltet. Vor kurzem wurde sie für ihrensechsten Emmy Award für die erfolgreiche Show "How to Get Away withMurder" nominiert, deren sechste und finale Staffel Ende des Monatsim amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird.Die Zeit außerhalb der Leinwand widmet sie ihrer Familie und isteine leidenschaftliche Aktivistin. Viola ist für ihren Einsatz fürMenschenrechte und für die Gleichberechtigung aller Fraueninternational bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julius Tennon,gründete Viola JuVee Productions, die unabhängige Film-, Fernseh-,VR- und digitale Inhalte über alle Bereiche der narrativenUnterhaltung hinweg entwickeln und produzieren, mit Schwerpunkt aufvielfältigem und integrativem Storytelling. Darüber hinaus dienenihre motivierenden öffentlichen Vorträge als Inspiration für Menschenüberall auf der Welt."Als kleines Mädchen wurde mir selten gesagt, dass ich schlau,schön oder würdig bin. Ich habe unglaublich hart dafür gearbeitet, umdorthin zu gelangen, wo ich heute bin - ich musste alle Selbstzweifelüberwinden, um eine Frau zu werden, die wirklich daran glaubt "eswert zu sein", in jeglicher Art und Weise. Ich finde es so wichtig,das Selbstbewusstsein von Frauen schon von klein auf aufzubauen unddie verschiedenen Perspektiven von Schönheit vorzuleben. Jetzt Teileiner Marke zu sein, die sich seit mehr als 40 Jahren für den Wertvon Frauen einsetzt und mit meiner Stimme dazu beizutragen, andere zustärken, ist wirklich surreal." VIOLA DAVIS"Wir freuen uns sehr, Viola als Teil unserer Familie willkommenheißen zu dürfen. Violas Hartnäckigkeit, Authentizität und kühnerGeist werden von sehr vielen Menschen geschätzt und wirkeninspirierend. Sie hinterfragt den Status quo in allen Lebensbereichenund ihr Erfolgswille hat sich immer wieder bewährt. Damit vermitteltsie unsere Kernbotschaft "Weil ich es wert bin" auf ideale Weise undgeht mit gutem Beispiel voran." DELPHINE VIGUIER-HOVASSE, GlobalBrand President von L'Oréal ParisViola wird ab Oktober in TV-, Print- und digitalen Werbekampagnenfür Age Perfect zu sehen sein.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell