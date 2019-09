L'Oréal Paris feierte spektakuläre Runway-Show und das waren die Fashion- und Beauty-Looks der Markenbotschafter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots) -An einem der historischsten Schauplätze der Stadt, der Monnaie deParis, präsentierte L'Oréal Paris gestern Abend im Rahmen der ParisFashion Week angesagte Fashion Trends. Bereits zum dritten Malveranstaltete der Kosmetikhersteller seine herausragende Runway-ShowLe Défilé vor einer unvergesslichen Kulisse. Mit starken Frauen undinternationalen Designern feierte die Marke weibliches Empowerment -ein Thema für das sich L'Oréal Paris schon seit Jahren einsetzt.Und das waren die Highlights der Show: Die deutscheMarkenbotschafterin Iris Berben lief zum ersten Mal über den Laufstegvon L'Oréal Paris und durfte das neue It-Piece der Cédric CharlierKollektion vorstellen. Auch Camila Cabello und Amber Heard hattenihren ersten Auftritt auf dem Catwalk. Bereits Erfahrung mit dem LeDéfilé Laufsteg haben die internationalen MarkenbotschafterinnenHelen Mirren, Andie MacDowell, Eva Longoria und Influencerin StefanieGiesinger, die dieses Jahr wieder mit dabei waren und unterBegleitung eines Orchesters die neusten Fashion- und Beauty-Trendspräsentierten.Das atemberaubende Event im Zeichen der Schönheit stand auch indiesem Jahr allen offen und wurde live in mehr als 40 Länderübertragen.Aktuelles Bildmaterial der Le Défilé Show in Paris ist unterfolgendem Link bereitgestellt:http://bit.ly/LOrealParis_LeDefileShow_2019Das Material steht Ihnen unter Angabe des jeweiligen Bildcreditszur kostenlosen redaktionellen Verwendung zur Verfügung.Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell