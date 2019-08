L'Oréal Men Expert und Borussia Dortmund werden ein Team (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Düsseldorf (ots) -MEN EXPERT steht seit jeher für performance-starke, nahbarePflegeprodukte. Welcher Kollaborations-Partner könnte also besser zurMarke passen als der BVB? 2019 gehen der internationale MenCare-Experte und Deutschlands authentischster Fußball-Klub einePartnerschaft ein, die gepflegte und sportinteressierte Männergleichermaßen begeistern wird.Einer wie keiner: Der BVB ist und bleibt Deutschlandsauthentischster VereinMario Götze, Marco Reus, Axel Witsel - die Liste der Top-Spielerbeim BVB ist lang. Das allein ist aber nicht der Grund, warum der BVBseit Jahren als leidenschaftlicher Verein unter den Fußball-Größengilt. BORUSSIA DORTMUND steht für einen starken und authentischenSport. Kurzum: kein zweiter Bundesligist ist ambitionierter!Carsten Cramer, BVB Geschäftsführer: "L'Oréal Men Expert ist einemoderne, etablierte und starke Marke mit Strahlkraft, die richtig gutzu Borussia Dortmund und dem Team des BVB passt." Für MEN EXPERT vonL'Oréal Paris - ebenfalls eine Marke, die stetig Fans gewinnt - warklar, dass kein anderer Kooperations-Partner in Frage kommt. TimSaunier, Marketing Leiter MEN EXPERT: "Men Expert verfolgt das Ziel,Männer durch Konsumentennähe bei Topqualität zu begeistern. Da auchder BVB seit Jahren für diese Werte steht, glauben wir an diegroßartigen Synergien dieser Partnerschaft."Grooming meets Fußball: eine einzigartige KooperationAb 2019 werden MEN EXPERT und BORUSSIA DORTMUND als unschlagbaresTeam auftreten. Tim Saunier: "Wir sehen uns als gleichberechtigtePartner, die die Werte des Anderen respektieren und kommunizieren.Men Expert wird von der BVB-Fangemeinde profitieren, der wir unsdurch diese Partnerschaft präsentieren wollen. Dazu gehört natürlichdie Präsenz der Marke im und am Stadion und auf den Vereins-Medien."Neben exklusiven Pflege- und Styling-Produkten im BVB-Design, plantMEN EXPERT gemeinsame Formate mit den Spielern, die nicht nurEinblicke in das Thema Männerpflege, sondern auch Insights aus demLeben von Fußball-Stars gewähren werden.MEX & BVB? It's gonna be a big deal!Pressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell