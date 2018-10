L'Oréal Men Expert ist erneut offizieller Partner der Movember Foundation und spendet 1 Million Euro (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Düsseldorf (ots) -Der November ist der wohl wichtigste Monat im Bartpflege-Kalendereines Mannes. Zu dieser Zeit ist der Schnurrbart viel mehr als einreines Styling-Statement. Seit 2017 unterstützt L'Oréal Men Expertdie Movember Foundation weltweit mit verschiedenen Projekten. DiesesJahr geht die Marke für Männerpflegeprodukte mit der CharityOrganisation Movember in die zweite Runde der Kooperation: TausendeMänner dazu zu motivieren, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen,um sich für die Gesundheit von Männern einzusetzen. Als offiziellerPartner hat L'Oréal Men Expert seit 2017 insgesamt 1 Million Euro andie Wohltätigkeitsorganisation gespendet.Remember Movember and Grow a Mo!Weltweit sind Männer mit Gesundheitsproblemen konfrontiert, überdie kaum gesprochen wird: Studien im Auftrag der Movember Foundationbelegen, dass psychische Probleme unter Jungen und Männern weitverbreitet sind. Jedes Jahr nehmen sich auf der ganzen Welt mehr als500.000 Männer das Leben, was pro Minute ein Mann bedeutet. Diehäufigste Krebsart bei jungen Männern zwischen 25 und 45 Jahren istHodenkrebs, gefolgt von Prostatakrebs und die Anzahl der Erkranktensoll sich sogar bis 2030 auf 1,7 Millionen erhöhen. Durch vieleaufmerksamkeitsstarke Aktionen hat es die Movember Foundationgeschafft, dass der Monat November bereits seit 2003 alsAwareness-Monat ganz im Zeichen der Männergesundheit steht. AuchL'Oréal Men Expert möchte Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen."Als Marke für Männerpflegeprodukte fühlen wir uns dazu verpflichtet,auch außerhalb von Pflegethemen zu einem besseren Leben für Männerbeizutragen. Daher sind wir stolz auch in diesem Jahr als offiziellerPartner die weltgrößte Männergesundheits-Organisation zuunterstützen", sagt L´Oréal Paris Geschäftsleitung Alma Lipa.Let's break a world record!Gemeinsam mit der Movember Foundation veranstaltet L'Oréal MenExpert ein Charity Event zugunsten der Männergesundheit am 31.Oktober in Berlin. Neben zahlreichen prominenten Gästen werden SarahCoghlan, Global Director der Movember Foundation, und Rob Mc Millen,L'Oréal Men Expert Barber aus dem trendigen New York, beim Eventdabei sein. Im Rahmen der Feier präsentiert die Organisation ihreaktive Forschung rund um die Gesundheit der Männer und ermutigtMänner (Mo Bros) und Frauen (Mo Sistas) mitzumachen und Spenden zusammeln, um etwas dagegen zu unternehmen, dass Männer zu jungsterben. Besonderes Highlight des Events: Ein Weltrekordversuch mitden meisten Bart-Rasuren innerhalb einer Stunde. Denn jeder sollteden Movember rasiert beginnen. Die Aktion ist öffentlich zugänglichund Interessierte können sich noch bis zum 30.10.2018 über(www.menexpert.de/barberclub/movember) registrieren, um amWeltrekordversuch in der Musikbrauerei (Greifswalder Str. 23A, 10405Berlin) teilzunehmen.Ready, steady, grow!Für die sogenannten "MoBros" bringt L'Oréal Men Expert zudem eineMovember Edition des Bartöls der Pflegeserie "Barber Club" auf denMarkt - für geschmeidige, glänzende und besonders gepflegteSchnurrbärte im Movember. #growamo #movemberxloreal #movember2018