L’Oréal Aktie bleibt auf Wachstumskurs!

L’Oréal konnte seinen Wachstumskurs unbeirrt fortsetzen. Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 2,4% auf 19,5 Mrd €. Viel wichtiger als das Wachstum waren aber zwei Schlagzeilen: der Verkauf der Tochtergesellschaft The Body Shop und der Tod von Liliane Bettencourt. Die Konzerntochter The Body Shop wurde für knapp 1 Mrd € an den brasilianischen Konkurrenten Natura verkauft. Die Kette umfasst 3.000 Geschäfte in über 60 Ländern. Der Verkauf wurde gut begründet. L’Oréal möchte sein Image ändern. Im Fokus stehen jetzt hochwertige Kosmetika.

Erbfall könnte weitreichende Folgen haben

Hier können deutlich bessere Margen am Markt erzielt werden. Die ehemalige Tochterkette The Body Shop hat dieses Image nur bedingt erfüllt. Zwar waren die Kosmetika recht teuer, sie richteten sich aber vor allem an eine naturverbundene Zielgruppe. Bei den Luxuskosmetika ist der Naturschutz nur Nebensache. Für uns wäre dieser Zielkonflikt werbetechnisch auflösbar gewesen, unbestritten weist The Body Shop aber mehr Gemeinsamkeiten zum Konkurrenten Natura auf. Die Transaktion war für beide Seiten nachvollziehbar.

Die zweite wichtige Schlagzeile war der Tod der L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt. Der Erbfall könnte weitreichende Folgen haben. Nestlé hat schon lange ein Auge auf L’Oréal geworfen und ist neben der L’Oréal-Familie bereits zweitgrößter Anteilseigner des Kosmetikkonzerns. Zu Lebzeiten von Bettencourt bestand aber ein vertragliches Nachkaufverbot. Dieses erlischt 6 Monate nach ihrem Tod. Nestlé könnte jetzt seinen Einfluss auf L’Oréal vergrößern.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.