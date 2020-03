L'OCCITANE führt eine weltweite, inklusive Elternzeit ein

Geneva (ots/PRNewswire) - Die L'OCCITANE Gruppe, ein Leader im Bereichnatürliche Kosmetik und Wellnessprodukte und ein gesellschaftlich engagiertesUnternehmen, gab heute die Einführung einer neuen, weltweiten Elternzeitregelungbekannt. Mit der neuen Regelung profitieren primäre Betreuungspersonen vonmindestens 20 Wochen voll bezahltem Elternurlaub und sekundäreBetreuungspersonen von mindestens 12 Wochen voll bezahltem Elternurlaub, um mitihrem Kind eine frühe Bindung einzugehen. Diese Regelung gilt für alleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter von L'OCCITANE weltweit - in Büros,Produktionsstätten und firmeneigenen Boutiquen - bei einer Geburt, Adoption oderfür Eltern eines Leihmutterkindes.Zur Unterstützung dieser neuen Elternzeitregelung und um ihr Engagement zurFörderung des Empowerment von Frauen weiter zu stärken, tritt die L'OCCITANEGruppe außerdem dem Leading Executives Advancing Diversity (LEAD) Network bei.Die neue Elternzeitregelung unterstützt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterund ihre Familien. Sie fördert auf direkte Weise Gesundheit und Wohlbefindendurch Chancengleichheit am Arbeitsplatz und gerechtere Beziehungen zwischen denGeschlechtern innerhalb der Familie. Dank dieser wegweisenden Elternzeitregelungerhalten L'OCCITANE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen großzügigerenElternurlaub als dies aufgrund lokaler Gesetzgebungen in zahlreichen Ländern derFall ist. Der Unterschied ist besonders markant in den USA und in Asien, derengemeinsamer Anteil an der Geschäftstätigkeit der Gruppe über 50% ausmacht.Selbstverständlich werden die Filialen der Gruppe überall dort, wo dies aufgrundlokaler Gesetzgebungen gegeben ist, eine längere Elternzeit gewähren.Armelle Saint-Raymond, Human Resources Vice-President der L'OCCITANE Gruppesagt:"Die Förderung des Empowerment von Frauen ist ein Grundwert bei L'OCCITANE.Unsere neue, inklusive Elternzeitregelung ist ein bedeutender Schritt im Rahmenunseres ehrgeizigen, unternehmensinternen Programms für die Geschlechterparität,dessen Ziel es ist, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, eingesundes Gleichgewicht zwischen Elternschaft und Karriere herzustellen und dieVielfalt in den Teams zu fördern, wodurch die Gesamtleistung des Unternehmensgesteigert wird."87% der weltweiten Belegschaft von L'OCCITANE sind gegenwärtig Frauen. Die neueElternzeitregelung stärkt die bestehenden Strukturen des Unternehmens, umMitarbeiterinnen zu gewinnen, zu halten und zu fördern - eine der drei Säulendes Nachhaltigkeit-Engagements der Gruppe. Die neue Regelung soll Hindernisseabbauen, die Männer davon abhalten, Elternurlaub zu nehmen, und Frauen dabeiunterstützen, ihr Karrierepotential voll auszuschöpfen. Zudem engagiert sich dieGruppe für flexible Arbeitsbedingungen und Programme zur Unterstützung desWiedereinstiegs nach der Elternzeit. L'OCCITANE wird die neue Elternzeitregelungim April 2020 an ihrem Hauptsitz in der Schweiz umsetzen; der Abschluss derweltweiten Implementierung ist für April 2022 geplant.LEAD Network PartnerschaftUm seine neue Politik der Elternzeit zu unterstützen und sein Engagement fürVielfalt, Inklusion und den Austausch bewährter Praktiken weiter zu fördern,tritt die L'OCCITANE Gruppe dem Leading Executives Advancing Diversity (LEAD)Network bei, das sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen im Einzelhandel und in derKonsumgüterbranche in Europa durch Bildung, Stärkung der Führungsqualitäten undGeschäftsentwicklung zu gewinnen, zu halten und zu fördern.Sharon Jeske, geschäftsführende Direktorin des LEAD Network, unterstrich:"LEAD Network ist stolz darauf, unseren neuen Partner, die L'OCCITANE Gruppe,willkommen heißen zu dürfen, die unsere Mission mit Begeisterung unterstützt.Als gesellschaftlich engagiertes Unternehmen spielt die L'OCCITANE Gruppe einestrategische Rolle bei der Förderung von Frauen im Einzelhandel und in derKonsumgüterbranche in Europa. Durch die Einführung ihrer neuen, weltweiten undinklusiven Elternzeitregelung legt L'OCCITANE eine avantgardistische Denkweisean den Tag und entspricht vollumfänglich unserem Motto: 'Vielfalt & Inklusion:Maßnahmen statt Versuche'."Sylvain Desjonquères, geschäftsführender Direktor des L'OCCITANE Gruppe ergänzt:"Ich bin extrem stolz darauf, dass die L'OCCITANE Gruppe dem LEAD Networkbeitritt. Wir möchten die Ressourcen des Netzwerkes nutzen, um unsere Strategiezu Vielfalt und Inklusion weiter voranzutreiben. Durch die Mitgliedschaft beidiesem Netzwerk bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einePlattform für persönliches und berufliches Wachstum und fördern die Ambition derGruppe als Unterstützer von Frauen in der Geschäftswelt in unseremWirtschaftszweig weltweit."Weitere Informationen über das LEAD Network finden Sie unter: www.lead-eu.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1099628/LOCCITANE_Parental_Leave.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1078680/LOCCITANE_Group_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142055/4539245OTS: L'OCCITANE InternationalOriginal-Content von: L'OCCITANE International, übermittelt durch news aktuell