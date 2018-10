L.E.A.F. Pharmaceuticals erhält positive Rückmeldung von US-FDA und umfassende Roadmap für klinische Entwicklung und Zulassung seiner vier wichtigsten Krebsmedikamente

US-FDA weist darauf hin, dass einer der vier Wirkstoffe für dieZulassung gemäß 505(b)(2) in Frage kommen kannValley Forge, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - L.E.A.F.Pharmaceuticals LLC (http://www.leafpharmaceuticals.com/) ("LEAF"),ein global tätiges Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklungneuartiger Krebsmedikamente konzentriert, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen im Rahmen der Pre-Investigational New Drug(Pre-IND)-Konsultation mit der US-Bundesbehörde zur Lebens- undArzneimittel-Überwachung (US-FDA) positive Rückmeldungen für vierseiner wichtigsten Krebsmedikament-Kandidaten, nämlich LEAF-1401,LEAF-1701, LEAF-1702 und LEAF-1703 erhalten hat. Es handelt sichhierbei um die Vertreter einer neuen Generation vonOnkoimmun-Antimetaboliten, die entwickelt wurden, um Fehlfunktionenim Serin-Glycin-1-Carbon-Metabolismus bei Krebserkrankungen undImmunabwehr zu unterbrechen.Die offizielle US-FDA-Guidance liefert LEAF einen klarenAblaufplan für die Einreichung der IND-Anträge, die Einleitung derklinischen Studie für die Erstanwendung am Menschen (First-in-Human)und den möglichen Zulassungspfad für LEAF-1401, LEAF-1701, LEAF-1702und LEAF-1703. LEAFs Vorschlag, diese vier neuen Wirkstoffmoleküleim Rahmen einer einzigen First-in-Human Phase-1-Studie zuuntersuchen, wurde von der US-FDA als akzeptabel eingestuft, was LEAFermöglicht, alle vier Produkte gleichzeitig in die klinischeUntersuchung zu überführen."Eine derart positive und umfassende Resonanz der US-FDA, knapp 15Monate nach der ersten Synthese und Formulierung diese vierneuartigen Moleküle, ist ein Beweis für die Kompetenz und Effizienzunseres F&E-Apparats. LEAF bereitet nun Pre-IND-Gespräche mit derArzneimittelbehörde von Ruanda vor und plant, die Verfügbarkeitdieser neuartigen Medikamente auf Patienten in ganz Afrika zuerweitern. Vier weitere neue Moleküle sollen ebenfalls in Kürze derUS-FDA im Rahmen einer Pre-IND-Konsultation vorgestellt werden. LEAFsucht derzeit nach geeigneten Partnern, um seine Anstrengungen zurBereitstellung dieser neuartigen Medikamente für Krebspatienten zubeschleunigen", erklärt Dr. Clet Niyikiza(http://www.leafpharmaceuticals.com/leaf-pharmaceuticals-about-us),Gründer, President und CEO von L.E.A.F. Pharmaceuticals.Die US-FDA hat außerdem darauf hingewiesen, dass eines der vierneuen Moleküle von LEAF für die Entwicklung und behördliche Zulassunggemäß 505(b)(2) in Frage kommen könnte. Die Behörde hat darüberhinaus Anhaltspunkte dafür geliefert, wie sich eine Brücke zwischendiesem Molekül und dem von der US-FDA zugelassenen gelistetenMedikament schlagen lässt, um den Anforderungen für eine Zulassunggemäß 505(b)(2) zu entsprechen."Diese neue Klasse von Molekülen wurde entwickelt, um dertumorinduzierten metabolischen Entgleisung entgegenzuwirken, die mitKrebs und dem Immunsystem assoziiert ist. Mit den Anhaltspunkten,die LEAF von der US-FDA erhalten hat, sind wir der Bereitstellungneuer Medikamente für Ärzte und Patienten im Kampf gegen den Krebseinen Schritt näher gekommen", erklärt Dr. Victor Moyo(http://www.leafpharmaceuticals.com/leaf-pharmaceuticals-about-us),Global Head of Research and Development und Chief Medical Officer vonL.E.A.F. Pharmaceuticals.L.E.A.F. Pharmaceuticals hat seit Aufnahme seinerGeschäftstätigkeit im August 2014 mehr als 55 Patentanmeldungen zumSchutz seines geistigen Eigentums eingereicht.Weiterführende Informationen finden Sie unterwww.leafpharmaceuticals.com.Informationen zu L.E.A.F. PharmaceuticalsL.E.A.F. Pharmaceuticals ist ein global tätiges Pharmaunternehmen,das die Zielsetzung verfolgt, innovative und sichere Krebstherapienzu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten. LEAF setzt sich dafürein, Hilfestellung für alle Familien zu bieten (Lifting andEmpowering All Families, L.E.A.F.), indem es weltweit neueMedikamente für Patienten entwickelt und zugänglich macht,insbesondere in den unterversorgten Regionen der Welt.Pressekontakt:Dr.Navreet DhindsaCorporate Communicationsndhindsa@leafpharmaceuticals.comTel.: +1 781 305 4192Logo -https://mma.prnewswire.com/media/776504/LEAF_Pharmaceuticals_Logo.jpgOriginal-Content von: L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC, übermittelt durch news aktuell