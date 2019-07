L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC und ihre Tochtergesellschaft L.E.A.F. Rwanda Ltd. schließen Vereinbarung mit CMO zur Herstellung von LEAF-1404

Kigali, Ruanda und Valley Forge, Pennsylvania (ots/PRNewswire) -L.E.A.F. Rwanda Ltd ("LEAF Rwanda") gab heute bekannt, dass dasUnternehmen über sein US-amerikanische Muttergesellschaft L.E.A.F.Pharmaceuticals LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522840-1&h=1967646387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522840-1%26h%3D2871631436%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leafpharmaceuticals.com%252F%26a%3DL.E.A.F.%2BPharmaceuticals%2BLLC&a=L.E.A.F.+Pharmaceuticals+LLC) einen Produktionsvertrag mit einemUS-amerikanischen Auftragshersteller (CMO) unterzeichnet hat, um seinerstes komplexes generisches Krebsmedikament, LEAF-1404, nach denweltweit geltenden Good Manufacturing Practices (cGMP) herzustellen.Das in den USA ansässige CMO, das über modernste sterileProduktionsanlagen verfügt, wurde zuvor erfolgreich von derUS-amerikanischen Food and Drug Administration (US FDA) geprüft. Mitlangjähriger Erfahrung in der klinischen und kommerziellenHerstellung von Arzneimitteln, die für die globale Vermarktungzugelassen sind, wird das CMO sowohl für die klinische als auch fürdie großtechnische kommerzielle Produktion von LEAF-1404 untercGMP-konformen Bedingungen verantwortlich sein. LEAF Rwanda plant dieVermarktung von LEAF-1404 in Afrika und Europa. LEAF Rwanda wirddiese Gelegenheit nutzen, um in den USA Arzneimittelhersteller ausRuanda und ganz Afrika zu schulen, um sich auf die Inbetriebnahmeseiner cGMP-konformen Produktionsstätte vorzubereiten, die in Kigali,Ruanda, gebaut werden soll.LEAF-1404 ist eine komplexe generische Version von Caelyx®/Doxil®,einem pegylierten liposomalen Doxorubicin, das seit über 20 Jahren inder westlichen Welt zur Behandlung von Eierstockkrebs, Brustkrebs undKaposi-Sarkom erhältlich ist. Es gibt derzeit keine generischeVersion von Caelyx®/Doxil®, die in Europa oder Afrika zugelassen ist.Globale Krebsstatistiken zeigen, dass 90 % der weltweitenKaposi-Sarkomfälle in Afrika auftreten, doch bei einer so hohenKrankheitslast ist Caelyx®/Doxil® für Patienten in Afrika nichtzugänglich."Die Herstellung von LEAF-1404 unter cGMP wird uns der Entwicklunginnovativer, sicherer und erschwinglicher Krebsmedikamente fürPatienten mit Brustkrebs, Eierstockkrebs und Kaposi-Sarkom einenSchritt näher bringen. Insbesondere wird LEAF-1404 eine wichtigeLücke in der Behandlung von Patienten mit Kaposi-Sarkom in Afrikaschließen, die seit mehr als 20 Jahren keinen oder nur sehrbegrenzten Zugang zu diesem Medikament haben. Während in Afrika nochimmer Menschen durch diese Krankheit ihr Leben verlieren, ist sie inden westlichen Ländern praktisch eliminiert", sagt Gründer, Präsidentund CEO von L.E.A.F. Pharmaceuticals (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522840-1&h=3218352394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522840-1%26h%3D600925766%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leafpharmaceuticals.com%252F%26a%3DL.E.A.F.%2BPharmaceuticals&a=L.E.A.F.+Pharmaceuticals), Dr. Clet Niyikiza (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522840-1&h=4188471748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522840-1%26h%3D1863740825%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leafpharmaceuticals.com%252Fleaf-pharmaceuticals-about-us%26a%3DDr.%2BClet%2BNiyikiza&a=Dr.+Clet+Niyikiza).Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) berichtet, dass eines vonzehn in Afrika gefundenen Medikamenten minderwertig oder gefälschtist (1). Diese minderwertigen Produkte führen laut demNachrichtendienst der British Broadcasting Corporation (BBC) (2)jährlich zu 100.000 Todesfällen in Afrika."Die hohe Sterblichkeitsrate durch minderwertige oder gefälschteMedikamente ist einfach nicht akzeptabel. LEAF Rwanda ergreift dieseInitiative, um die Bereitstellung hochwertiger Medikamente zurKrebsbehandlung auf dem afrikanischen Kontinent zu unterstützen",sagt Dr. Victor Moyo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522840-1&h=3394357712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522840-1%26h%3D2128128733%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leafpharmaceuticals.com%252Fleaf-pharmaceuticals-about-us%26a%3DDr.%2BVictor%2BMoyo&a=Dr.+Victor+Moyo), Executive Vice President, Head of Researchand Development und Chief Medical Officer von L.E.A.F.Pharmaceuticals (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2522840-1&h=3218352394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2522840-1%26h%3D600925766%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leafpharmaceuticals.com%252F%26a%3DL.E.A.F.%2BPharmaceuticals&a=L.E.A.F.+Pharmaceuticals).Die mittlerweile abgeschlossene Vereinbarung gewährleistetEnd-to-End, voll integrierte Dienstleistungen für die Formulierungund Abfüllung von Arzneimitteln unter cGMP-Standards."Indem wir LEAF-1404 unter cGMP von LEAF Rwanda herstellen und vonRuanda aus für den afrikanischen Kontinent und darüber hinausverfügbar machen, erschließen wir uns ein wichtiges und sicheresMedikament zur Behandlung von Patienten mit Brust-, Eierstock- undKaposi-Sarkomkrebs. Wir freuen uns auf eine Partnerschaft mit LEAFRwanda und L.E.A.F. Pharmaceuticals, um dieses Medikament erstmalsleicht, sicher und kostengünstig verfügbar zu machen, und somitunsere Gesundheitssysteme in Ruanda und ganz Afrika zu stärken", sagtDr. Diane Gashumba, Gesundheitsministerin der Republik Ruanda.Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.leafpharmaceuticals.com.Informationen zu L.E.A.F. PharmaceuticalsL.E.A.F. Pharmaceuticals ist ein global tätiges Pharmaunternehmen,das die Zielsetzung verfolgt, innovative und sichere Krebstherapienzu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten. LEAF setzt sich dafürein, Hilfestellung für alle Familien zu bieten (Lifting andEmpowering All Families, L.E.A.F.), indem es weltweit neueMedikamente für Patienten entwickelt und zugänglich macht,insbesondere in den unterversorgten Regionen der Welt.Informationen zu L.E.A.F. RwandaL.E.A.F. Rwanda ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft vonL.E.A.F. Pharmaceuticals, die sich darauf konzentriert, Ruanda alsDrehscheibe für biotechnologische Forschung und Entwicklung (F&E)sowie pharmazeutische Herstellung und Vermarktung in Afrika unddarüber hinaus zu etablieren. Das in Kigali, Ruanda, ansässigeUnternehmen arbeitet daran, hochqualifizierteBiotechnologie-Wissenschaftler und klinische Forscher aus Afrika undanderen Ländern anzuziehen und zu halten, um innovative, qualitativhochwertige Medikamente gegen Krankheiten zu entdecken und zuentwickeln, die überwiegend die Gesundheit der afrikanischenBevölkerung beeinträchtigen. L.E.A.F. Rwanda ist eine Partnerschaftmit L.E.A.F. Pharmaceuticals eingegangen, um den Transfer vonfortgeschrittenen Kenntnissen auf den Kontinent zu erleichtern unddie langfristige Nachhaltigkeit einer robustenBiotechnologieindustrie in Afrika zu gewährleisten.Pressekontakt:Dr.Navreet DhindsaCorporate Communicationsndhindsa@leafpharmaceuticals.comTelefon: +1 781 305 4192Literaturhinweise:1. WHO: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/substandard-and-falsified-medical-products Zugriff erfolgt am 11. Juli 20192. BBC: https://www.bbc.com/news/av/business-47640706/solving-the-problem-of-fake-drugs-in-nigeria Zugriff erfolgt am 11. Juli 2019Logo -https://mma.prnewswire.com/media/430239/LEAF_Pharmaceuticals_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/946082/LEAF_Rwanda_Logo.jpgOriginal-Content von: L.E.A.F. Rwanda; L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC, übermittelt durch news aktuell