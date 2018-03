L Brands Analyse: Abwärtstrendkanal macht Short-Positionen attraktiv!

Weitere Suchergebnisse zu "L Brands":

Liebe Trader,

L Brands verfolgt seit November 2015 an einen bis heute gültigen Abwärtstrendkanal und viel in den letzten zwei Jahren von 101,11 US-Dollar auf glatte 35,00 US-Dollar in 2017 zurück. Danach konnte sich der Bekleidungskonzern recht dynamisch erholen und kletterte im Dezember letzten Jahres bis auf ein Verlaufshoch von 63,10 US-Dollar. Auf diese kurzfristige Erholung folgte aber wieder eine prägnante Korrekturphase ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.