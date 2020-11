L Brands Aktie: Davon profitiert sie momentan!

Weitere Suchergebnisse zu "L Brands":

Während Bath & Body Works von L Brands Inc. (NYSE:LB) von der Pandemie profitiert hat, wird die Leistung von Victoria’s Secret laut Jefferies “nicht schrittweise schlechter”. L Brands meldete einen Quartalsgewinn von 1,13 Dollar pro Aktie, was möglicherweise nicht mit der Konsensschätzung von 9 Cent vergleichbar ist. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 3,06 Milliarden Dollar, was die Konsensusschätzung der Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



