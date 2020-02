L-Bank und LBBW zahlen seit 2014 über 650 Millionen Euro Negativzinsen - Das Land muss klagen!

Stuttgart (ots) - In einer Antwort auf einen Antrag [1] der AfD-Fraktion gab dieLandesregierung an, dass die L-Bank und die LBBW, beides Banken mitLandesbeteiligung, seit 2014 mehr als 650 Millionen Euro Negativzinsen gezahlthaben. Darin sind die von der LBBW-Bank im Jahr 2019 gezahlten Negativzinsen vonvoraussichtlich weit über 200 Millionen Euro noch nicht enthalten. Diese Kostenwerden an die Kunden weitergegeben.Dazu sagt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dr. Rainer PodeswaMdL: "Laut eines Gutachtens des Professors für Bank- und Kapitalmarktrecht Prof.Dr. Kai-Oliver Knops sind die EU-Negativzinsen rechtswidrig. 650 Millionen fürdie L-Bank und die LBBW sind viel zu viel. Diese Kosten wurden in Höhe von 604Millionen an die Kunden weitergegeben. Wir verlangen von der Landesregierung,dass sie gegen die rechtswidrigen Negativzinsen juristisch vorgeht. Hierentstehen riesige Schäden für Baden-Württembergs Bürger, seine Unternehmen undauch für das Land selbst.""Das Land selbst hat 44,4 Millionen Euro Negativzinsen seit 2014 gezahlt. Dassind Mittel, die im Haushalt fehlen. Das Land weigert sich Maßnahmen gegen dieseZahlungen einzuleiten. Damit schadet die grün-schwarze Landesregierung dem Land.Denn jeden Tag geht damit Geld unserer Bürger verloren", so Podeswaabschließend.[1] http://ots.de/jAx57IPressekontakt:AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergPressestelleKonrad-Adenauer-Straße 370173 Stuttgartpresse@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4533279OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell