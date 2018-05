L-Bank begleitet Südwesten mit Krediten und Investitionen

STUTTGART/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Für das laufende Jahr erwartet die L-Bank im Südwesten weiter ein stabiles Wachstum - will aber auch bei der Kreditvergabe nicht nachlassen.



Bereits im vergangenen Jahr hatte das Institut bei den Krediten einen Anstieg um fünf Prozent verzeichnet, als es hiesige Unternehmen mit Geldern in Höhe fast 3,4 Milliarden Euro förderte. Unter anderem vergab die in Karlsruhe ansässige Förderbank zinsgünstige Kredite in Höhe von 2,26 Milliarden Euro an den Mittelstand.

Wie im vergangenen Jahr die Förderung in anderen Bereichen lief, darüber informiert die L-Bank am Mittwoch (10.30 Uhr) in Stuttgart. Das Institut engagiert sich neben der Wirtschaftsförderung auch bei der Wohnungseigentums- und Mietwohnraumförderung und unterstützt Existenzgründer, Kommunen, Vereine und Privatpersonen./axa/DP/zb